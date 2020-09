Olio sull’asfalto in via Nazionale: traffico a rilento a Nocera Superiore

Olio sull’asfalto in via Nazionale a Nocera Superiore. Una perdita di lubrificante da un’autocisterna ha creato disagi dal primo pomeriggio.

Un’autocisterna in transito in direzione Nocera Inferiore ha riversato olio sull’asfalto in via Nazionale a Nocera Superiore. Numerosi i disagi agli automobilisti.

Alcuni di loro hanno improvvisamente perso il controllo dell’auto, fortunatamente senza incappare in violenti incidenti. In particolare, i maggiori disagi hanno riguardato l’ultimo tratto della Statale 18, tra le intersezioni con via Cuparella Pareti e via Firenze.

Il tratto interessato dal fondo sdrucciolevole è tuttavia molto più lungo. Problemi si sono riscontrati in fatti già all’altezza dell’incrocio con via Pareti e in corrispondenza di altre intersezioni.

Diversi cittadini hanno sfruttato i social per diffondere rapidamente la segnalazione di pericolo, raccomandando massima prudenza.





Sul posto sono intervenuti in breve tempo gli operai del Comune, scortati dagli uomini della Polizia Locale. Dal primissimo pomeriggio sono all’opera per spargere materiale utile ad assorbire il lubrificante.

In seguito è quindi entrata in azione l’idropulitrice per ripristinare una più sicura percorribilità della trafficata arteria che attraversa per intero la città del Battistero.

Notevoli disagi dunque alla circolazione in entrambe le direzioni. Traffico a rilento per circa due ore, per permettere l’intervento di pulizia degli operai.