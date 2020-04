Auto ferma? Ecco l’olio del motore perfetto per la ripartenza

Le auto in questo periodo sono sempre state ferme: pochissimi chilometri e solo se necessario, talvolta lasciate in garage proprio per sgranchire le gambe facendo una breve passeggiata al market più vicino ed è ovvio che in questo momento abbiano necessario bisogno di manutenzione.

Prima di iniziare i controlli fai da te è bene sapere se si è capaci di operare da soli, se serve un po’ di formazione reperibile anche online e se si ha ciò che serve la soluzione migliore è acquistare su motordoctor.it l’olio motore e tutto il resto.

Olio del motore: scopriamolo insieme

In genere in garage abbiamo tutti olio del motore, ma le scorte terminano, l’acquisto digitale è possibile. Una volta procurato l’olio è bene tenere presente che bisogna controllare se sia da rabboccare o da sostituire operazioni differenti ma fondamentali per una corretta manutenzione dell’auto. L’olio del motore è la base del perfetto funzionamento ma sappiamo davvero perchè?

Innanzitutto perchè si tratta di un qualcosa creato in laboratorio per per lubrificare e ingrassare tutti gli elementi del motore di ogni veicolo. E’ un prodotto prettamente chimico, infatti si tratta di una miscela composta da una base idrocarburica e additivi differenti.

Attenzione prima di acquistare è bene sapere se e cosa vogliamo per la vettura, in commercio infatti esistono diversi tipi di olio motore:

sintetico; semisintetico; minerale.

Ogni tipi di olio è differente ad esempio quello minerale è ottimo per ingrassare le componenti meccaniche dei macchinari agricoli, gli altri due sono quelli usati per le nostre auto. Gli olio sintetico e semisintetico si differenziano esclusivamente per la densità e la a viscosità, negli additivi che cambiano anche secondo le performance richieste, il clima e la marca.

Olio motore: a cosa serve

Tecnicamente l’olio motore è fondamentale sappiamo a cosa serve? Nonostante gli anni di patente a volte non si sanno nel dettaglio alcune informazioni importanti per permettere alla propria auto di essere in forma.