“Oh Wow”: programma interrotto dopo che Erdoğan si è arrabbiato in diretta TV

Martedì il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha interrotto un’intervista televisiva in diretta, prima di tornare a scusarsi per l’influenza intestinale. Il leader 69enne ha pronunciato tre discorsi elettorali martedì, in vista delle elezioni presidenziali e legislative che si preannunciano molto dure il 14 maggio.

Doveva concludere la serata in diretta con un’intervista congiunta con Ulke TV e Kanal 7. La sua apparizione televisiva è iniziata con più di 90 minuti di ritardo ed è stata poi interrotta nel mezzo di una domanda a 10 minuti dall’inizio dell’intervista. La telecamera stava girando e il giornalista che ha posto la domanda si è alzato dalla sedia quando la trasmissione è stata interrotta. “Oh mio Dio”, ha detto una voce anonima da dietro la telecamera. Erdogan è tornato 15 minuti dopo, scusandosi per la sua malattia. “Ieri e oggi c’era molto lavoro. Per questo ho avuto l’influenza intestinale”, ha detto. “Ad un certo punto, mi sono chiesto se fosse una cattiva idea cancellare lo spettacolo. Ma abbiamo promesso. Chiedo il tuo perdono e il perdono del tuo pubblico”. Il suo viso sembrava stanco e i suoi occhi lacrimavano mentre parlava. Il leader turco ha poi risposto ad alcune altre domande prima della fine dello spettacolo. Erdogan e il suo partito islamista conservatore, il Partito per la giustizia e lo sviluppo, hanno dominato la politica turca per 20 anni. Ma l’attuale campagna elettorale è una delle maggiori sfide per il presidente uscente. I sondaggi gli hanno dato collo e collo o picchiato da Kemal Kilicdaroglu. Tre partite in programma mercoledì sono state annullate Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha annunciato la cancellazione delle sue tre apparizioni pubbliche previste per mercoledì, meno di 20 giorni prima delle elezioni presidenziali del 14 maggio. READ Attentato al ponte sulla Crimea: Putin accusa l'Ucraina di 'terrorismo', scherza Zelensky “Oggi riposerò a casa, su consiglio dei medici”, ha scritto su Twitter il capo dello Stato 69enne. I curdi sono sotto forte pressione alla vigilia delle elezioni in Türkiye