Scarica Free Clock for Android APK

È facile ottenere l’ora o avviare il timer sul tuo telefono Android, l’app Google Clock ha molte funzioni molto utili. Come la possibilità di salvare toni di allarme personalizzati.

Qualunque sia la marca del tuo smartphone Android, disponi di un’app di tipo orologio standard, disponibile come widget, per visualizzare l’ora, impostare allarmi o eseguire un timer. Un’applicazione utile, ma non sempre molto conveniente, a seconda della scelta del produttore: esistono dozzine di applicazioni di questo tipo. E se desideri funzionalità più pratiche, è nel tuo interesse utilizzare l’applicazione Google Clock, che puoi installare in aggiunta o al posto dell’applicazione predefinita. Non solo è gratuito e compatibile con tutti gli smartphone Android – Google è obbligato – ma oltre alla sua interfaccia molto chiara, ha alcuni vantaggi significativi.

Questo è particolarmente vero per la funzione sveglia, che ti sveglia dal sonno al mattino. Perché, come tutte le altre applicazioni dello stesso tipo, se ti permette di scegliere la suoneria che suonerà all’ora esatta dall’insieme di suoni memorizzati nel tuo cellulare, offre anche nella sua ultima versione (7.3) nuove possibilità per piaceri di varietà. Permette, ad esempio, di catturare musica dal tuo account Spotify, per recuperare suoni dall’applicazione calma (per svegliarti davvero bene) o connettiti a YouTube Music per riprodurre un brano a tua scelta, solo se disponi di un account a pagamento Youtube eccellente. Ancora meglio, ti consente di registrare i tuoi suoni utilizzando il tuo smartphone e quindi utilizzarlo come sveglia. Questo apre la strada a tutti i tipi di fantasie: un messaggio di tuo figlio, la voce della tua dolce metà, uno strano rumore, una canzone o qualsiasi altro suono che pensi possa farti alzare dal letto. Simpatico !

Come posso salvare la suoneria della sveglia personalizzata in Google Clock?

Stanco di tutte le suonerie visualizzate di default sul tuo smartphone Android per la tua sveglia? Registra i tuoi suoni in pochi passaggi con l’app Google Clock.

► Se non è installato di default sul tuo cellulare, scaricalo e installalo

► Premere aggeggio Guadare visualizzata sullo schermo dello smartphone. Se non hai posizionato il widget nella schermata iniziale, trova l’applicazione dell’orologio tra le applicazioni installate sul tuo cellulare e clicca sulla sua icona per aprirla.

► Premere Avvertimento, con l’icona della sveglia, a sinistra nella barra in fondo allo schermo. Per la prima volta Google annuncia le novità di questa applicazione con la possibilità di utilizzare le voci SpotifyO tranquillo o YouTube Music per svegliarti.

► Seleziona una sveglia esistente o creane una nuova con un tocco Circolare + pulsante. Nel riquadro che visualizza le relative impostazioni, fare clic su suoneria standard.

► Sotto giuramento voti registrati pulsante numerico Memorizza. Premerlo per procedere immediatamente alla registrazione audio desiderata.

► Quindi l’app dialer prende il sopravvento. Clicca su pulsante rosso per avviare la registrazione. Clicca su all’estremità quando hai fatto.

Il suono viene registrato e applicato come suoneria per la sveglia. Si gioca in loop. Tutto quello che devi fare è attivare l’allarme. Di passaggio, noterai che il file audio ha semplicemente un timestamp (con il giorno e l’ora in cui è stato registrato). Sfortunatamente, non può essere rinominato in questo momento anche se il file appare correttamente nell’applicazione Registratore e rimane modificabile