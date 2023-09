L’aggiornamento 39 dell’ESO apporta numerosi miglioramenti alla qualità della vita

Aggiornamento 39 di The Elder Scrolls Online Disponibile ora gratuitamente su Xbox e PlayStation. Questo importante aggiornamento del gioco apporta una serie di miglioramenti e aggiunte molto attesi The Elder Scrolls in linea Per tutti i giocatori dell’ESO.

Include miglioramenti generali Miglioramenti alle missioni e ai contenuti per i nuovi giocatoriCiò comporta una serie di modifiche che Ridurre il volume e la frequenza delle attività Introduzione ai tuoi personaggi di basso livello. Queste missioni verranno ora introdotte in modo più graduale man mano che i personaggi avanzano, per facilitare il loro ingresso in un mondoQuale. Inoltre, gli NPC Navigator di Tamriel che possono trasportare i personaggi verso le destinazioni delle missioni hanno ricevuto un miglioramento in questo aggiornamento. Questi browser Indicherà se possono spostare i giocatori in una posizione che corrisponde alle loro missioni tracciate (Attivo o inattivo.)

Oltre a queste modifiche alle missioni e ai contenuti, l’aggiornamento 39 include anche modifiche ai tipi di oggetti chiave Gestione degli oggetti migliorata. Ora è possibile ottenere oggetti simili nel Crown Store, ma da fonti diverse Possono essere impilati utilizzando l’opzione “Impila tutti gli oggetti”.. Inoltre, questa patch aggiunge una migliore comunicazione su quali oggetti possono e non possono essere venduti, per aiutare i giocatori a identificare e smaltire gli oggetti non necessari.

Oltre a tutto quanto sopra, l’aggiornamento 39 apporta aggiunte PvP come Notifiche di morte migliorate, La generosità dei tesori dei furfantiet al Nuovi premi Inclusi tre set di maschere dei mostri Cyrodii. Oltre agli aggiornamenti PvP, ne troverai alcuni Miglioramenti dell’editor domestico Come un Ispezione dei mobili a Coronche consente ai giocatori di vedere quanto bene i mobili si adattano alla loro casa prima di acquistarli, oltre a a Posiziona i mobili dall’inventarioche consente ai giocatori di posizionare oggetti nelle proprie case direttamente dal proprio inventario o dalle proprie collezioni.