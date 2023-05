Offerte di borse di studio italiane per studenti tunisini per l’anno accademico 2023-2024

Le offerte di borse di studio italiane per l’anno accademico 2023-2024 sono messe a disposizione dal governo italiano per gli studenti tunisini. Ministero dell’Istruzione Superiore e della Ricerca Scientifica.

Il governo italiano offre 261 borse mensili per studenti tunisini nell’anno accademico 2023-2024 per i seguenti profili:

1-I candidati devono essere maggiorenni,

– dai 18 ai 28 anni per i candidati alla Laurea Magistrale Laria Magistrale, Corso di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM), Lingua e Cultura Italiana;

– Massimo 30 anni per i dottorandi;

– Massimo 40 anni per i candidati ai corsi di dottorato in cotutela.

2-Ad eccezione dei corsi di lingua inglese, i candidati devono essere in possesso di un certificato di conoscenza della lingua italiana di livello B2.

3- Ogni candidato deve compilare e inviare il modulo di domanda 09 giugno 2023 alle 14:00.Ora italiana:

3.1) Prima online al seguente sito: www.studyinitaly.esteri.it e site https://studyinitaly.esteri.it/registrazione Accedi al modulo di registrazione

3.2) In secondo luogo, al seguente indirizzo di posta elettronica: Iskander.Amiri@mesrs.state.tn

La borsa di studio sarà assegnata dal 1 gennaio 2024 per i nuovi richiedenti e dal 1 novembre 2024 al 31 ottobre 2024 per i rinnovi.

