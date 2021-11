Odo. Lezioni di italiano al MJC

MJC Active Clubs for Kids, Teens and Adults verranno lanciati ufficialmente la prossima settimana (vedi programma completo www.mjc.fr) Nei progetti più ampi dell’Associazione Odossean, troviamo alcuni nuovi arrivati, come il workshop italiano guidato da Nicoletta Danon.

Più precisamente l’anno scorso, il primo per un insegnante che da poco ha creato la sua scuola di italiano in Belize, chiamata naturalmente Bella Xiao. A Odos, Nicoletta organizzerà “un laboratorio molto divertente per chi vuole imparare, incentrato sulla conversazione”. Inizialmente è aperto a tutti i livelli prima che vengano creati gruppi di livelli in modo che tutti possano trovare ciò che stanno cercando e progredire al proprio ritmo. I contatti che avvengono all’interno dei piccoli gruppi desiderati sono qualcosa che dovrebbe essere reso possibile il più presto possibile attraverso scambi amichevoli. Di cosa si tratta, ricette di pizza o arie d’opera? Non ci sono cliché associati ai nostri vicini trascendentali, ma la ricca cultura italiana è garantita per ottenere un buon posto durante questo divertente apprendimento. Qualcuno potrebbe chiedersi a che serve iniziare in italiano quando si è vicino alla Spagna, mentre si deve ricorrere a una particolare utilità in questo nuovo laboratorio. “Perché più lingue parliamo, meglio è”, dice Nicoletta Dannon, che sostiene il multiculturalismo e ci ricorda che non c’è competizione tra lingue e culture, e lo confermeremo volentieri.

Quindi, prima di iniziare a imparare la lingua di Dante, cercheremo di invitare quante più persone interessate possibili poiché le lingue sono molto compatibili, anche se l’autore nota che non è consigliabile fare molto castigliano. È uno dei proverbi più belli del mondo.

Lezioni al MJC (3 rue de Bigorre) il mercoledì dalle 15:45 alle 17:00 Per qualsiasi informazione contattare lo 09.67.61.07.42.