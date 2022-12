Ocean Viking: Il capo del governo italiano, Giorgia Meloni, ha condannato la reazione francese come “aggressiva, ingiustificata e incomprensibile”.

La presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, si è rammaricata della “reazione aggressiva” del governo francese all’accoglienza della nave umanitaria Ocean Viking questo venerdì, parlando di “malinteso”.

La Ocean Viking, con oltre 200 migranti soccorsi in mare, è arrivata venerdì mattina a Tolone (Var) dopo essere stata autorizzata dalle autorità francesi ad accedere al porto militare.

Giovedì la Francia ha annunciato una decisione “eccezionale” – la prima – di accogliere una barca noleggiata dall’ONG SOS Méditerranée dopo che l’Italia si è rifiutata di attraccare la nave in uno dei suoi porti come richiesto dalla legge per la navigazione internazionale.

Giovedì il ministro dell’Interno francese Gérald Dormanin ha condannato l’approccio “irresponsabile” e “disumano” di Roma, citando “conseguenze molto forti” per le relazioni tra Francia e Italia.

“Sono colpita dalla reazione aggressiva del governo francese, a mio avviso incomprensibile e ingiustificata”, ha detto Giorgia Meloni in conferenza stampa.

Ha sottolineato che l’Italia non può essere l’unica destinazione per i barconi di migranti dall’Africa, e si è detto pronto a lavorare a soluzioni con l’amministrazione europea.