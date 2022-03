Obsèques de Jean-Pierre Pernaut: emozione palpabile alla basilique Sainte-Clothilde

Ce mercredi ont lieu, à la basilique Sainte-Clotilde nel VIIe arrondissement di Parigi, les obsèques de Jean-Pierre Pernaut. Malade d’un cancer du poumon, il est décédé le 2 mars à 71 e des suites d’une délicate opération du cœur.

Sous une vague d’applaudissements, le corps du présentateur du JT le plus connu est arrivé sur place aux alentours de 11:05. Là, déjà, plusieurs dizaines de minutes avant l’arrivée du convoi du célèbre, une foule s’était créée autour de l’édifice religieux o se déroule la cérémonie en l’honneur de Jean-Pierre Pernaut. Elle Durera 2h30. De nombreux visit célèbres ont été aperçus.. Médiatiques ou politiques, les personnalités ont foulé les marches de la basilique Sainte-Clotilde. Tra le altre cose Valérie Pécresse, Nicolas Sarkozy et sa femme Carla Bruni, Brigitte Macron, Patrick Poivre d’Arvor, Cyril Hanouna, Sylvie Tellier, Christophe Dechevanne o encore David Pujadas… Souvent émus et cachés derrière desiltes.

“Il était très fédérateur, les gens l’aimaient et ils avaient raison de l’aimer”, a lâché au micro di BFM TV Bernard Montiel, qui a craqué en direct sur RMC en apprenant la mort de son ami. Gilles Bouleau, désormais aux commandes du JT de TF1 conferma: “C’était un straordinario giornalista, un ami cher et un type formidable (…) Jusqu’au bout, il est resté un artigiano”.

Tranne le cellule di TF1, le telecamere non sono state autorizzate a filmare l’interno della basilica.

De confession catholique, un premier hommage avait été rendu à la cathédrale d’Amiens, la ville natale di Jean-Pierre Pernaut, ce dimanche 6 mars, Amiens.