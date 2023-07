Nuovo incontro dell’associazione Egalité-santé

Davanti a una trentina di persone, i membri dell’associazione Egalité-santé, guidata dal medico generico Véronique Midy, hanno presentato, giovedì 20 luglio, il loro progetto “Accesso alle cure per tutti nell’Alta Marna centrale e meridionale” e hanno risposto a molte domande.

A Homes, l’associazione Egalité-santé è intervenuta sul dossier sanitario davanti a una trentina di persone. Fin dall’inizio, il tono è stato dato dall’opuscolo che mostrava “Ospedali scarsamente premurosi = Salute sacrificata”. Considerandosi degli informatori e criticando le decisioni dell’Agenzia regionale della sanità (ARS), i relatori, ciascuno a turno, hanno dimostrato che una nuova soluzione ospedaliera a Rolampont era in grado di rispondere alle preoccupazioni finanziarie delle istituzioni esistenti (in particolare l’enorme deficit di Chaumont) migliorando al contempo l’attrattiva del territorio per attirare i professionisti. I membri dell’assemblea hanno dettagliato tutti i loro argomenti come avevano fatto per mesi ovunque nel sud dell’Alta Marna.

Le domande si sono concentrate sul futuro del sistema sanitario, sull’accesso universale alle cure e su quali azioni potrebbero essere intraprese. Oltre alle azioni legali intraprese presso il Tribunale di Nancy, i praticanti presenti hanno incoraggiato la popolazione ad aderire all’associazione (oltre alle 5.600 firme), a fare una donazione, ad apporre il bollino rosa, e soprattutto a partecipare numerosi all’evento che si svolgerà a metà settembre. Il sindaco del comune, Henri Linares, ha concluso con un applauso questo incontro svoltosi con queste parole: “L’unica politica nelle Case è l’interesse pubblico!”.