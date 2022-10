Un ricercatore stima che “probabilmente perderemo elettricità se il clima è freddo quest’inverno”.

“Potremmo perdere elettricità se il tempo è freddo“Questo inverno, stima mercoledì 19 ottobre su franceinfo Emmanuelle Galichet, insegnante e ricercatrice in fisica nucleare per il CNAM, Istituto nazionale di arti e mestieri. Martedì 18 ottobre a mezzogiorno sono state colpite 11 centrali elettriche, 17 reattori chiusi. Dovrebbe iniziare la CGT Mercoledì in trattativa con EDF.

“C’era già un programma molto serrato per EDF per riportare queste centrali nella rete e qualsiasi granello di sabbia che arriva in quel programma porterà a un riavvio, c’è la possibilità che ci sia un problema con la produzione di elettricità“, avanza Emmanuel Galicia. Secondo questo insegnante e ricercatore di fisica nucleare,Per alcuni anni abbiamo chiuso i combustibili fossili, ma invece non avevamo sistemi di produzione“.quindi questo specialista afferma che oggi,”Non abbiamo più un margine in più: se un giorno avremo temperature molto basse, ci sentiremo un po’ disturbati“.

Ci sono alternative, ricorda Emmanuel Galichette, come le dighe, che, secondo lei, “può prendere un po’ di più‘, ma anche importare Dott’Elettricità dai nostri vicini. È anche possibile, sviluppa lo specialista, che “Ricarica carbone“.in linea con gli sforzi di sobrietà energetica che il governo francese ha richiesto ai francesi, Emmanuel Gallich osserva che”I singoli gesti possono davvero fare la differenzaSi stima che rappresenti da circa 1,5 a 1,7 gigawatt di elettricità, mentre gli industriali che interromperanno l’elettricità durante il loro picco di consumo rappresenteranno circa 4 gigawatt.