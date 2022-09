Nuove misure di sostegno all’energia: una lacuna rumorosa

La falla potrebbe consentire di aggirare il sistema di aiuti fornito dal governo federale, hanno annunciato i nostri colleghi di Het Laatste Nieuws.







Inserito il 24/09/2022 alle 10:53



ioHo dovuto lavorare, esonerare le famiglie, tagliare la bolletta dell’energia e il governo federale ha lavorato venerdì scorso, dopo sette ore in un comitato ministeriale specifico. conseguenze? Aiutiamo la classe media in modo mirato. Chi esattamente?







I beneficiari sono detratti dalla tariffa sociale. Per chi ha un reddito netto imponibile superiore a 62.000 euro per una persona sola, 125.000 euro per una coppia, il contributo a fondo perduto sarà parzialmente rimborsato dopo la dichiarazione dei redditi. Per ogni bambino queste soglie aumentano di 3.700 euro. Chi supera il cap dovrà pagare un massimo del 50-75% del premio attraverso le tasse.

Tra i due, ogni persona ha diritto a una quantità di gas a prezzo fisso e ridotto (5000 kilowatt), a cui corrisponde un guadagno di 135 euro al mese, una specie di sconto sulla bolletta. Il bonus verrà assegnato automaticamente, riducendo la bolletta.

Tuttavia, sembra che ci sia un difetto in questo sistema. Questo è, almeno, ciò che i nostri colleghi di Het Laatste Nieuws hanno riferito sabato. Affidando il tuo contratto di elettricità a nome di uno dei tuoi figli, verrà applicata l’azione di sostegno. “Possiamo farlo perfettamente”, afferma il professore di tasse Michael Moss (VUB). “Per assegnare il bonus, guarderanno al reddito. I figli hanno comunque poco o nessun reddito, ma in linea di principio non c’è nemmeno il collegamento fiscale con i genitori. Secondo il fisco non c’è assolutamente alcun problema di frode cambiando quel nome nel contratto di elettricità”, dice. : “Per tutte legittime: ognuno è libero di concludere un contratto di energia all’indirizzo in cui vive”. Quindi, dice, il governo semplicemente non può colmare questa lacuna. Il bambino non deve hanno raggiunto la maggiore età per farlo.

Tuttavia, non sono ancora stati pubblicati i termini che regolano l’assegnazione del bonus, il che potrebbe tirare fuori il tappeto da sotto chiunque voglia utilizzare una strada laterale.