Questi nuovi processori promettono di schiacciare la concorrenza per prestazioni

Intel lancia una nuova linea di processori nella sua dodicesima generazione Alder Lake. I nuovi processori Intel HX dovrebbero consentire al marchio di diventare senza precedenti in termini di prestazioni in un laptop.

La conferenza Intel Vision 2022 è stata un’opportunità per il marchio di diffondere un po’ di più la sua gamma di processori Intel Core di 12a generazione. Dopo la serie U e P per laptop ultraveloci e la serie H per i PC più potenti, ecco che arriva la serie HX per battere nuovi record di prestazioni.

Un processore portatile ereditato da un computer desktop

Con questi nuovi processori, Intel vuole soddisfare le esigenze di mobilità più esigenti. Stiamo parlando di allestire vere workstation e confrontarci con ciò che Apple può offrire con il miglior MacBook Pro M1 Max. Stiamo parlando di professionisti, scienziati mobili o ingegneri che cercano una grande quantità di potenza di calcolo per elaborare molti dati.

Il design di questi nuovi chip è diverso da quello introdotto fino ad allora da Intel nei laptop. In effetti, Intel si è ispirata ai processori per PC fissi e poi li ha adattati alle capacità del telaio del laptop. La linea Intel HX offre fino a 8 P-Core incentrati sulle prestazioni e 8 E-Core a risparmio energetico, rendendolo il primo chipset a 16 core in un laptop.

Un’altra importante novità per i professionisti è il supporto per RAM ECC, ovvero con il debug del codice per ridurre gli errori dovuti alla memoria. Questa tecnologia dei server è stata utilizzata per diversi anni sui personal computer. Ciò è particolarmente importante per i calcoli di natura scientifica o finanziaria, dove non dovrebbe esserci margine di errore.

Inoltre, c’è anche il supporto per PCI Express di quinta generazione e RAM DDR5-4800, due importanti novità della dodicesima generazione di Intel.

Cosa batte definitivamente l’Apple M1 Max?

Chiunque dica display del processore, dice una grafica di riferimento promettente e impressionante. Qui, Intel si confronta con Ryzen 9-6900 HX, Apple M1 Max e Intel Core i9-11980HK di AMD, che sono l’undicesima generazione più potente del marchio. A fronte di quest’ultimo, Intel promette un miglioramento fino al +64% in prestazioni multi-core e +17% in single-core.

Lo standard delle specifiche è visto come uno standard di mercato nell’ambiente professionale per valutare le prestazioni complessive di una macchina. Lo scopo di questo criterio è valutare il dispositivo in condizioni reali. Secondo Intel, questo benchmark mostra i progressi compiuti da Apple e dal chip M1 Max, nonostante le promesse di Apple.

Fonte: Intel Fonte: Intel Fonte: Intel

Attenzione, però, lì Dove il MacBook Pro M1 Max ci ha particolarmente stupitoRiguardava il livello di prestazioni che ero in grado di mantenere, anche offline. Sarà necessario verificare nei test come funzionano i processori Intel HX, quando il laptop non è sul caricatore.

Un set completo di processori

Nei suoi confronti, Intel si concentra principalmente sul miglior chip Intel Core i9-12950HX, ma il brand rilascia già una serie di riferimenti abbastanza completa.

Esistono processori Intel Core i5, i7 e i9 che possono fornire rispettivamente 8, 12, 14 o 16 core a seconda dei livelli della gamma. Il TDP target in tutti i casi è di 55 watt, ma può arrivare fino a 157 watt in modalità turbo. La differenza tra i processori risiede anche nella quantità di cache L3, fino a 30 MB per un Core i9, e nella frequenza operativa.

Intel promette che più di 10 workstation o modelli di gioco con processori Intel HX dovrebbero essere rilasciati durante l’anno. Asus, Dell, Lenovo, MSI, Gigabyte e HP sono tra i primi partner del marchio.

Per seguirci, ti invitiamo a Scarica la nostra app per Android e iOS. Puoi leggere i nostri articoli e file e guardare gli ultimi video su YouTube.