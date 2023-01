La NASA e il Pentagono svilupperanno un razzo a propulsione nucleare per andare su Marte

“Con l’aiuto di questa tecnologia, gli astronauti possono viaggiare da e verso lo spazio profondo più velocemente che mai”, ha affermato in una dichiarazione, che è la capacità necessaria per le missioni con equipaggio su Marte.

DARPA, il braccio scientifico delle forze armate statunitensi, è all’origine di molte innovazioni del XX secolo, tra cui Internet.

Secondo la NASA, un razzo termico a propulsione nucleare potrebbe essere da tre a quattro volte più efficiente dei razzi a carburante convenzionali e ridurre i tempi di viaggio, una parte essenziale per raggiungere il Pianeta Rosso.

In un missile termonucleare, il reattore nucleare a fissione produce temperature molto elevate.

Questo calore viene trasferito in un combustibile liquido, trasformato in gas e, come nei razzi convenzionali, espulso attraverso un ugello per fornire la spinta.

“DARPA e NASA hanno una lunga storia di collaborazione di successo”, ha detto Stephanie Tompkins, direttore della Defense Research Agency, riferendosi all’esempio del razzo Saturn V, che ha inviato le missioni Apollo sulla luna.

Ha aggiunto che lo sviluppo di questo nuovo tipo di lanciatore “sarà cruciale per spostare i materiali in modo più rapido ed efficiente sulla Luna, e quindi le persone su Marte”.