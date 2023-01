Evento gratuito dedicato agli sviluppatori e alla comunità tecnologica, organizzato il 2 febbraio 2023 a Parigi da OVHcloud

Ci sono molte sfide oggi se lavori nella tecnologia. Devi rimanere aggiornato con le ultime tecnologie, ma devi innovare senza soccombere alle mode. Adotta principi nativi del cloud, codifica in modo più efficiente, automatizza e proteggi le loro applicazioni, gestisci in modo intelligente i loro dati e riduci il costo energetico della loro infrastruttura, ecc. Ecco alcune delle sfide che dovrai affrontare.

Per aiutarti ad affrontare queste sfide, OVHcloud lancia High Tech Journey, una convention per avventurieri tecnologici. Scoprire come stanno gli altri, cambiare le best practice e darti insight, questa è l’avventura collettiva che il viaggio tecnologico ti porta a vivere Giovedì 2 febbraio 2023 dalle 8:30 alle 19:30 il Città della scienza e dell’industria a Parigi.

L’evento #VeryTechTrip mira a coinvolgere circa 1.000 partecipanti in un’esperienza che combinerà diversi formati: keynote introduttivi e di chiusura, conferenze tematiche, oltre a laboratori collaborativi e demo tecnologiche, per non parlare di una sala espositori.

Dopo due anni segnati dalla distanza, la gioia di un incontro fisico ne fa parte, ovviamente. Gratuito e previa registrazione, #VeryTechTrip è rivolto a tutti gli avventurieri tecnologici, coloro che hanno messo le mani su codice, dati o infrastruttura: System Administrator, Developer, DevOps, SRE (Site Reliability Engineer), Data Scientist, Cloud Engineer e studenti di Informatica Un evento peer-to-peer, in una sede simbolica dedicata alla scienza. E un codice di abbigliamento molto illimitato: che tu sia un fan delle magliette e dei pantaloncini con scritte in inverno, puoi entrare comunque.

Puoi preparare il tuo viaggio in anticipo, scegliendo tra centinaia di sessioni offerte sui seguenti nove argomenti:

Sviluppo

Cooperare

nuvola nativa

Infrastrutture e dispositivi

protezione

Dati e intelligenza artificiale

Umano e tecnologia

di sostenibilità

ragnatela

#VeryTechTrip Evento gratuito. Tutto quello che devi fare è registrarti per prenotare il tuo posto.

Prenota il tuo posto gratuitamente al #VeryTechTrip