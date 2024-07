La principessa Leonor ha sottolineato: Il gesto di sua madre, Letizia, regina di Spagna, provoca una reazione

Supporto ininterrotto. La principessa è nervosa Leonora Spagna Lo si è visto a margine del suo intervento in occasione della cerimonia di premiazione Fondazione Principessa di GironaA Lloret de Mar il 10 luglio. Là La regina Letizia Tieni un occhio vigile.

la moglie Du Roa Filippo VI Non ha esitato a rassicurare sua figlia abbracciandole amorevolmente la vita prima di parlare. Questo gesto, che non passò inosservato, ebbe il suo effetto, e la principessa Leonor pronunciò davanti ai suoi futuri sudditi una trascrizione impeccabile, tutta in perfetto castigliano e senza balbettare. “Una principessa multilingue che si gode la Catalogna e ogni altra parte della Spagna.”“,”“Adorabile”“,”Sarà il miglior re dopo suo padre.“,”Sorprendente”“,”È un grande”“,”Parole molto belle” Commentato secondo i commenti da lui riportati Qui.

Davvero molto popolare, Leonor, 18 anniIncarna il presente e il futuro del Regno spagnolo, in tumulto da diversi anni. 12 luglio, dovrebbe essere in Portogallo Per realizzare Il suo primo volo ufficiale da solista. La principessa sarà accolta al Palazzo di Belém dal presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa.