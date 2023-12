Novità su Dragon Ball Super e una serie di eventi su Disney+... Ecco un riassunto delle novità culturali di oggi!

Sono le 18, è ora di riassumere le novità da non perdere. Tra le novità su Dragon Ball Super e l’attuale serie su Disney+, facciamo un salto nel nostro riepilogo culturale per giovedì 21 dicembre 2023.

L’autore del manga Dragon Ball Super incontra i fan per fare un annuncio importante

In occasione dell’uscita del centesimo episodio della serie Dragon BallSuperToyotaro ha condiviso un messaggio commovente in un numero della rivista V-Jump: “Grazie al supporto di tutti i lettori, sono riuscito a disegnare fino a 100 capitoli! Grazie mille. Ho inserito molte scene emozionanti in questo centesimo capitolo, quindi guardatelo dalla pagina successiva! Anche io sto lavorando sodo per rendere le cose più emozionanti in ciò che verrà dopo il centesimo capitolo, quindi continua a divertirti con il manga di Dragon Ball Super!! Ma non è tutto. In questo numero abbiamo anche appreso che il mangaka sarà presente nel programma settimanale Dragon Ball News dall’1 all’8 gennaio 2024 per un anno. “Discussione importante”. Quindi possiamo aspettarci un grande annuncio per festeggiare il nuovo anno.

V-Jump annuncia che Toyotaro sarà presente nel programma settimanale Dragon Ball News dall’1 all’8 gennaio 2024 per una “discussione importante”. https://t.co/Bx85PekDWJ -Dragon Ball Super (@DBSuperFrance) 20 dicembre 2023

L’anime più pazzo del 2023 si prende un mese di pausa: ci vediamo a fine gennaio 2024!

Le Studio David Productions (Potenza del fuoco, le bizzarre avventure di JoJo) ci ha rivelato la sua nuova produzione lo scorso ottobre. Questo è un adattamento del manga di Totsuka Yoshifumi, Non morti sfortunati. Il minimo che possiamo dire è che lo scenario potrebbe essere il più folle dell’anno. Non morti sfortunati Segue Fûko, una giovane ragazza che vuole uccidersi. Ma un giorno, un non morto completamente pazzo entra nella sua vita e cambierà tutto. L’anime ha ricevuto grandi consensi, ricevendo una valutazione di 7,87 su MyAnimeList. Ma dobbiamo essere pazienti per vedere cosa succederà dopo. Non morti sfortunati Si prenderà una pausa e tornerà il 23 gennaio.

Batman si invita nell’universo DC con questa serie

Ciò è stato confermato da James Gunn: Matt Reeves (Batman) svilupperà parte della serie Batman dell’Universo DC. Rispondendo a un utente della rete su Threads, l’uomo ha confermato questa informazione. Arkham In realtà farà parte del DCU, a differenza dei film ambientati in universi alternativi come con Batman (e il suo seguito in arrivo) o Joker: Folie a Deux. Quindi possiamo trovare altri personaggi dell’universo DC Arkhamuna serie che ovviamente fa riferimento al manicomio dove sono stati rinchiusi alcuni dei più grandi nemici di Batman, a cominciare dal Joker, ovviamente.

“Mi sento bene” Christopher Nolan è fiducioso sul futuro di Hollywood

Il 2023 sarà un buon anno per Christopher Nolan. Il suo film Oppenheimer È stato un successo di critica e commerciale. Nonostante gli ostacoli che si frapponevano (durata, limiti di età, aspetto in bianco e nero, ecc.), ha incassato oltre 1 miliardo di dollari al botteghino. Piuttosto, è il più grande successo del regista, come ha detto lui. Le parole che ha pronunciatoimpero Per un’intervista in cui ha discusso dello stato attuale del cinema. E per lui, se il film è così Oppenheimer Bene, è positivo che il mercato sia sulla strada giusta. Le sale sono piene e la produzione varia… Per il regista non ci sono dubbi: Il 2023 è stato un grande anno per il cinema. Potete trovare l’intervista completa ecco.

Dai creatori di Jujutsu Kaisen, questo anime avrà una seconda stagione!

Per quanto riguarda gli anime, quest’anno abbiamo ottenuto alcune gemme. Naturalmente ci sono stati dei postumiL’attacco ai Giants E basato su Jujutsu Kaisen, ma anche alcune piccole novità. Uno di essi è stato anche firmato dallo studio sul retro Jujutsu : anime Il paradiso dell’inferno. Dopo una stagione 1 notevole, i fan aspettavano notizie di una potenziale stagione 2. Ebbene, grazie al Jump Festa 2024, alcune novità sono riuscite ad arrivare. Calmati immediatamente, non c’è nessuna finestra d’uscita in vista. Ma ci sono ancora nuove informazioni visive, soprattutto per quanto riguarda il casting. Pertanto, il personaggio di Yamada Asaim Shogun sarà interpretato da Ryota Suzuki (Lucchetto blu, My Hero Academia).

Disney+ sfida Stranger Things e Harry Potter con questa fantastica serie: la critica è unanime

Ciò che vediamo ora davanti ai nostri occhi è il potere delle masse. Questo spettacolo avrà cinque stagioni grazie alla passione e alla dedizione dei suoi fan. #Percy Jackson Sarà popolare nei prossimi 10 anni, credetemi. pic.twitter.com/VFfz0Ad6Rz – Podcast sul cervello alle alghe (@seaweedbrainpod) 21 dicembre 2023

Adattamenti Percy Jackson Non è stato sempre unanime. Gli adattamenti cinematografici dei romanzi di Rick Riordan hanno particolarmente deluso i fan. Ma fortunatamente per loro, potrebbero finalmente riuscire ad adattarsi con successo per tenere i denti a posto. La serie Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo È uscito ieri su Disney+ con grande successo. Le prime reazioni prima della messa in onda erano già molto positive (la serie è stata addirittura nominata uno dei migliori originali Disney+), ma i fan l’hanno sicuramente capito e l’hanno fatto conoscere sulle reti. Hanno intenzione di dire a Disney+ che si aspettano più stagioni!

Il riepilogo di oggi è terminato, buona serata e a domani!