Questo ristorante stellato costa la metà degli altri ristoranti stellati in Belgio

Il titolo è stato recentemente appuntato dal giornalista Jan Schedtwiler in Sabato. La Table de Manon, ristorante con una stella a Derby, riceve tutti gli elogi, dalle guide, dalla stampa o dal grande pubblico. L’anno scorso la chef Manon Schenk ha vinto una stella Michelin ed è stata eletta “Lady Chef dell’anno”. Qui degustiamo piatti ispirati alle radici alsaziane dello chef, oltre, ovviamente, ai vini alsaziani. “Colorato, raffinato e impressionante”Gault&Millau lo racconta parlando dei piatti che immagina il 31enne.

Se un titolo si distingue sopra ogni altra cosa, è per il suo prezzo di quotazione. Calcola 48€ per il pranzo (e 18€ per l’abbinamento dei vini). Uno dà il primo posto all’aragosta (€ 79), l’altro il menu Plaisir & Plus (€ 64) offre capesante, uova perfette, polpo, pancetta e pere affogate che sono di stagione al Genepy. Con abbinamento vini €27. Infine, il menu Inspiration Gourmande propone un servizio aggiuntivo, la carne di cervo belga, a 76€.

In termini di atmosfera, ci concediamo un arredamento accogliente e moderno dove opere d’arte adornano le pareti in una lussuosa villetta nel cuore di Grande. Formatasi in Bretagna, la chef introduce i prodotti del mare nel suo menu dedicato in particolare all’aragosta bretone, ma anche negli altri suoi menu. Originalità del titolo? Offre un menu a base principalmente di pesce e crostacei nel cuore della regione di pesca belga. Carne e pesce vengono abbinati in alcuni piatti per aggiungere autenticità e dinamismo.

Vi abbiamo parlato di questo titolo anche in un recente articolo. Vi informiamo che Manon Schenk ha vinto il titolo di Lady Chef dell’anno. Ha affrontato altri quattro chef in gara: Marie Trignon del ristorante La Roseray di Maudaf, Alice Poulet del ristorante Brut di Bruxelles, Ellen Verhulst del ristorante Vlas di Middlekerke e Victor Avonds del ristorante Victor. “Ad Anversa. Un premio che completa il titolo di Miglior Giovane Chef del 2021, stella assegnata qualche mese fa nonostante La Table de Manon esista ormai da otto anni.

O? Rue de Givette 79, 6940 Grandhan (Dorbuy)

Quando ? Dal mercoledì alla domenica dalle 12:00 alle 16:30 e dalle 19:00 alle 23:30 (ultimi ordini alle 13:15 e alle 20:15).

latabledemanon.com

