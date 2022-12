La figlia di Pelé condivide una foto con papà: “Un’altra notte insieme”

La piccola Cristina Nascimentouna delle figlie pelleuna foto della leggenda brasiliana, che ha il cancro, nel suo letto d’ospedale a San Paolo venerdì sera, con la didascalia:Un’altra notte insieme“.

“Siamo ancora lì, nella lotta e nella fede. Un’altra notte insiemeha scritto a fianco di una foto pubblicata su Instagram intorno alle 23:00 ora locale (sabato alle 02:00 GMT), in cui abbraccia il padre di 82 anni costretto a letto, con solo un lato del viso visibile.

Mercoledì, l’Albert Einstein Hospital, l’unico tre volte vincitore della Coppa del Mondo, ha annunciato di avere un cancro al colon.Progresso“e aveva bisogno”Assistenza più completa per l’insufficienza renale e cardiaca“.

Pochi minuti prima della pubblicazione di questo comunicato stampa, due delle figlie di Pelé, Kelly Nascimento e Flavia Arantes, hanno annunciato sui loro account Instagram che il padre avrebbe trascorso il Natale in ospedale.

Domenica scorsa, Kelly ha pubblicato una foto di Flavia che massaggia il piede sinistro di suo padre mentre guardava la finale dei Mondiali in TV.

dopo la partita “calcio“Si è congratulato con l’argentino Lionel Messi per la sua incoronazione”meritoContro la Francia (3-3 ab, 4-2 rig).

Durante questo Mondiale, ha visto Neymar eguagliare il suo record di gol con la Seleção (77).

L’uomo considerato da molti il ​​più grande calciatore di tutti i tempi ha ricevuto numerosi messaggi di sostegno sin dal suo ricovero in ospedale, in particolare dalla stella francese Kylian Mbappe, che ha chiesto “Prega per il re“.

Pelé è stato ricoverato all’Albert Einstein Hospital il 29 novembre per una rivalutazione del suo trattamento chemioterapico dopo la scoperta di un polipo al colon nel settembre 2021.