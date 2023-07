Un terribile giudizio ricade su KV Kortrijk

Il KV Kortrijk sta attraversando un periodo turbolento. Era necessaria una decisione drastica dopo la debacle dell’americano Kaminsky Group, che alla fine non ha acquistato il club.

Tuttavia, è stato concluso un accordo con il gruppo Kamensky, ma alla fine i soldi non sono arrivati. “La vendita delle azioni di Vincent Tan al Gruppo Kaminsky non è stata formalmente completata”, ha dichiarato il club in un comunicato. Quindi la vendita del club è stata interrotta”.

Pertanto, la vendita di Kortrijk non è all’ordine del giorno e Vincent Tan rimane l’uomo forte del club per il momento. “Nelle ultime stagioni il nostro titolare ha già investito molto in diverse occasioni in diversi profili sportivi e nell’operatività operativa del club. E continuerà a farlo anche in futuro”, prosegue il comunicato.

𝙉𝙞𝙚𝙪𝙬 𝙢𝙖𝙣𝙖𝙜𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩𝙩𝙚𝙖𝙢 𝙆𝙑𝙆 Per costruire ulteriormente sulle solide basi degli ultimi anni, Guillaume Nuytten è stato nominato CEO non sportivo e Pieter Eecloo CEO sportivo. “tutte le informazioni”https://t.co/YIAqqXWW4l#SempreUn uomo 🔴⚪️ pic.twitter.com/3DHWHo4HLD – KV Courtrai (@kvkofficieel) 11 luglio 2023

Questo non significa che tutto rimanga uguale. Dopo l’addio di Matthias Leterme, sono necessarie alcune modifiche. Guillaume Newton diventa CEO antisportivo. Peter Ecklow è il nuovo CEO di Sports. Anche Gil Brolez – in qualità di Chief Operating Officer – e Rick Follon – Head of Sports – fanno parte del nuovo management.