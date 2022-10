Covid-19 in Bretagna: in aumento il numero dei ricoveri – Bretagna

Il Covid-19 continua a diffondersi attivamente in Bretagna. Tuttavia, nelle ultime due settimane, il tasso di infezione è leggermente diminuito a 468 casi ogni 100.000 abitanti (-10 punti rispetto al punto dell’11 ottobre). Sul fronte dei ricoveri, “gli indicatori restano alti anche perché i nuovi ricoveri continuano ad aumentare”, sottolinea l’agenzia sanitaria regionale nell’ultimo punto sulla situazione sanitaria.

> Più di 32.000 nuovi casi

Dall’11 ottobre in Bretagna sono stati registrati 32.109 nuovi casi di Covid-19, un lievissimo aumento del 2% rispetto alle due settimane precedenti.

> Tasso di occorrenza delle gocce

Il tasso di infezione è nuovamente in calo in Bretagna a 468,8 casi ogni 100.000 abitanti, in calo di oltre 10 punti rispetto alle due settimane precedenti quando erano 478,9 casi ogni 100.000 abitanti.

>31% dei test è positivo

È chiaro che il tasso di positività al test ha raggiunto il suo limite. E il 31% dei test antigene e PCR è risultato positivo, in calo di mezzo punto rispetto alle due settimane precedenti.

> Le cure ospedaliere continuano ad aumentare

Se altri numeri sembrano stabili o addirittura in calo, il numero dei ricoveri, invece, continua ad aumentare. Attualmente sono ricoverate in ospedale 359 persone, con un aumento di 49 pazienti rispetto alle ultime due settimane. Di loro, 26 sono in terapia intensiva, rispetto agli 11 di due settimane fa. E 30 persone sono state uccise, portando il bilancio delle vittime a 3.244 nella regione.

> In Cotes d’Armor

A Cotes-de-Armor sono state registrate 5.522 nuove infezioni. Il tasso di infezione è ora di 455,31 casi ogni 100.000 residenti (rispetto ai 473,4 casi di due settimane fa), con una diminuzione del 4%. Il tasso di positività è del 29%.

> a Finisterre

Nel dipartimento sono stati identificati 8135 nuovi casi nelle ultime due settimane. Il tasso di infezione è leggermente aumentato da 436,3 casi a 446,69 casi per 100.000 abitanti. Questo è il tasso più basso in Bretagna. Il 30% dei test effettuati è positivo.

> nel Morbihan

7.030 nuovi casi sono stati identificati nel Morbihan nelle ultime due settimane. Il tasso di infezione è fortemente diminuito e il 25 ottobre ha raggiunto 448 casi ogni 100.000 abitanti (-6%). Il tasso di positività al test è più alto in Bretagna (33%).

> nell’Ille-et-Vilaine

Ille-et-Vilaine ha registrato il maggior numero di nuovi casi nelle ultime due settimane, con 11.422 nuovi casi di Covid-19. Anche il tasso di infezione è il più alto della regione, con 509 nuovi casi (-1,9% rispetto ai numeri recenti). Il 31,6% dei test è positivo.