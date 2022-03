Nos people préfacent le choc RDC-Maroc: “Il faut arrêter de parler de nos communautés uniquement quand cela va mal”

Kody, Mourade Zeguendi, Pierre Kompany, Soufiane Bencok, Pierre Migisha… sont des artist, sportifs ou politiques belges d’origine congolaise ou marocaine. La DHin collaborazione con PPP Communication, a décidé de les réunir – capsules à suivre sur les réseaux sociaux de La DH – per realizzare la partita prima della partita tra la RDC e il Marocco. L’aller se déroule ce vendredi à Kinshasa et il ritorno martedì prochain à Casablanca dans le cadre des barrages de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar. “Aucune grande chaîne belge ne diffuse ce match capital alors que ce sont les deux plus grandes communautés de Belgiquedéplore Pierre Kazadi, organizzatore di eventi. Je vois donc cette Initiative comme une solution. Car il faut que l’on arrête de ne mettre l’accent sur nos communautés que quand cela va mal.”

D’origine Congolaise et issu d’une famille de diplomates, Pierre Kazadi sait de quoi il parle et met en avant deux événements tristement célèbres qui avaient stigmatisé les deux communautés. À savoir, un match du Maroc qui avait fait beaucoup de casse dans le centre-ville de Bruxelles il ya quelques années et la manifestazione Black Lives Matter nel 2020. “Nos liens n’ont pas besoin d’être resserrés, nous sommes deux communautés qui se rispettoent et s’apprécient. Et ces personnalités sont les preuves vivantes qu’il n’y a pas que des casseurs. Ce des sont exem la jeunesse s’identificare.” Par son action, Pierre Kazadi espère “ Trouver un moyen concret de changer la manière non su est représentés. Il calcio a cette faculté de tous nous réunir et de montrer que la diversité est un arricchissement “.