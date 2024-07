Joe Biden, ancora coinvolto nei tumulti

“Per servire il suo Paese, il presidente Biden deve abbandonare la corsa”. Questo è il titolo di un editoriale inedito del New York Times pubblicato venerdì sera.

Una tragedia americana

Lo ha deciso il New York Times. “Non c’è motivo per cui il partito debba mettere a rischio la stabilità e la sicurezza del Paese costringendo gli elettori a scegliere tra i difetti di Trump e quelli di Biden”, ha scritto il comitato editoriale del giornale. Ciò dopo aver notato che “il presidente giovedì sera appariva come l’ombra di un leader”. “Ha faticato a spiegare cosa avrebbe realizzato in un secondo mandato. Ha faticato a rispondere alle provocazioni di Trump. Ha faticato a sottolineare bugie, fallimenti e schemi” Le espressioni timorose di Donald Trump Più di una volta ha avuto difficoltà a finire una frase. “

Scommessa troppo rischiosa?

Tuttavia, Joe Biden trascorrerà il fine settimana cercando di lasciarsi alle spalle questo episodio e rassicurare i donatori del partito. “Non voglio passare un soggiorno con Trump diverso da quello”, vale a dire la candidatura democratizzata, che è un fattore importante nelle raccolte delle organizzazioni nelle sedi di New York e New Jersey, nel nord. Stato unito. Anche l’ex presidente Barack Obama è venuto in soccorso, sottolineando che “si verificano brutti dibattiti”, ma queste elezioni “sono rimaste una scelta” tra qualcuno che “ha combattuto tutta la vita per la gente semplice” e Donald Trump “che si preoccupa solo di se stesso”. “.

Joe Biden si difende dopo la sua prestazione fallita contro Donald Trump: “Non discuto come prima, ma so come fare questo lavoro”.

Dopo il dibattito di giovedì sera, questa divisione e il rifiuto di Donald Trump potrebbero non essere più sufficienti a salvare i democratici. Come ci ha ricordato il New York Times, “è una scommessa troppo grande sperare che gli americani ignorino o ignorino l’età e la fragilità di Biden, che vedono con i propri occhi”.