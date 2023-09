“Non ne sono contento”: la reazione di Vincent Kompany dopo 0/9

Sabato i Clarets hanno perso 2-5 contro il Tottenham, nonostante un gol iniziale segnato dall’ex giocatore del Circle e del Westerlo Lyle Foster (quarto).

“Sono stato giocatore per 11 anni in Premier League e capisco molto bene il livello a cui stiamo giocando”, ha detto Kompany nella conferenza stampa post partita. “Nessuno inizia la stagione ingenuamente. Sappiamo che abbiamo di fronte una grande sfida, ma questo vale per tutte le squadre promosse. Le tre squadre promosse hanno un solo punto insieme in questo momento. Ciò dimostra ancora una volta che ogni partita in Premier League è un campionato molto difficile.”

Il Burnley ha già subito 11 gol in tre partite e ha subito troppe palle perse nella propria metà campo contro il Tottenham. “Non ne sono felice”, ha detto Kompany. “Ma penso che i problemi difensivi siano più facili da risolvere rispetto a quelli offensivi. Penso che oggi abbiamo avuto ancora delle occasioni. È stato così anche contro Manchester City e Aston Villa. Sono felice di questo. Questo ci tiene in partita”. “In un certo senso, puoi aspettarti che inizieremo la stagione 0 su 9. Abbiamo giocato contro tre ottime squadre. Ma questa non è una scusa. Dobbiamo migliorare, è chiaro. Continuiamo a lavorare duro. C’è ancora una possibilità che ci sia una molto margine di miglioramento in “Questa squadra”.