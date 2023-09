I belgi all’estero: una grande prestazione di Christian Benteke dopo 11 partite di siccità (video)

Dall’inizio della stagione, Holder ha aperto le marcature per Benteke al 9′ prima di trasformarsi in passante al 20′.Dopo un autogol che ha portato il punteggio sul 3-0 nel primo tempo, l’ex Red Devil ha completato la rete. vittoria nei minuti di recupero della partita (90+1).

Il suo primo gol dimostra un’incredibile facilità e uno scopo che è ancora molto presente nell’ex Red Devil.

Christian Benteke ha aggiunto il suo piccolo assist 10 minuti più tardi.

Alla fine della partita, Benteke era in buona posizione per mettere la palla in rete dopo uno splendido servizio nel rettangolo.

L’ultimo gol di Christian Benteke risale al 4 giugno contro l’Inter Miami. Da allora, ha giocato dieci partite complete e una partita da sostituto senza segnare o fornire un assist. La capitale è al nono posto nelle qualificazioni della regione orientale e ha 33 punti in 27 partite dopo aver interrotto una serie di tre sconfitte consecutive.

Logan Ndenbi ha giocato l’intera partita per lo Sporting Kansas City, che ha segnato una vittoria sul St. Louis City (2-1), il leader della Western Conference. Il Kansas è ora all’11° posto nella Western Conference con 32 punti in 27 partite, 4 punti dietro Dallas (26 partite) e l’ultimo posto a qualificarsi per i playoff.

Le prime sette squadre di ogni conference si qualificano direttamente ai playoff. Le squadre che finiscono ottava e nona devono competere nei playoff.