‘Non ho scelta’: la moglie di Bruce Willis condivide l’angoscia in un video

Un ricordo tra gioia e dolore. Il 19 marzo Bruce Willis ha festeggiato il suo 68esimo compleanno e la sua famiglia mista ha messo i piatti nelle grandi ciotole in modo che l’attore con demenza potesse approfittarne. Mentre alcune delle foto e dei video felici sono già stati pubblicati sui social media, non è sempre stato roseo dietro le quinte.

“Ho iniziato a piangere la mattina come puoi vedere con gli occhi gonfi e il naso rosso”Emma Heming, moglie della star dal 2009, ha dichiarato: su instagram. “È importante vederne tutti i lati. La gente mi dice sempre: “Sei così forte!” Non so come farlo. Non ho scelta. Mi piacerebbe avere un bambino, ma sto anche crescendo due bambini nel bel mezzo di tutto questo”., Mi sono ricordato. Bruce Willis ed Emma Hemming hanno due figlie, Mabel ed Evelyn.

Bruce Willis Sdentato: quel corpo cambia preoccupandosi per il video del suo compleanno

Spiega che si prende la responsabilità di pubblicare questo tipo di contenuti per ringraziare i tanti fan dell’attore americano. “Fallo per me tanto quanto lo faccio per te, perché so quanto ami mio marito”.Spiega che fatica a contenere le sue emozioni.

Bruce Willis soffre di demenza frontotemporale e non può recitare nei film già da diversi mesi. La sua malattia è incurabile.

