Eric Clapton, Peter Gabriel, Nick Mason e altri artisti chiedono la revoca del divieto del concerto di Roger Waters in Germania

È stata presentata una petizione per ribaltare la decisione dei funzionari del Consiglio comunale di Francoforte di vietare a Roger Waters di esibirsi in città.

Roger Waters doveva originariamente suonare il 28 maggio alla Festhalle come parte del tour Questa non è una manovrama lo spettacolo è stato annullato dal consiglio comunale, che lo ha convocato “Continuo comportamento anti-israeliano” Ex leader dei Pink Floyd.

La comica e commentatrice politica americana Katie Halper ha lanciato la petizione all’inizio di questo mese e ha ricevuto sostegno da Brian Eno, Peter Gabriel, Eric Clapton, Nick Mason, batterista dei Pink Floyd, Tom Morello dei Rage Against The Machine e Robert White, fondatore dei Soft Machine.

Tra le altre personalità che hanno firmato la petizione: accademici Noam Chomsky et al Cornell Westattrici Susan Sarandon et al Julie Christiedirettore Ken Loach e comico Alexey Sayle.

Le critiche di Roger Waters al trattamento riservato da Israele ai palestinesi fanno parte della sua lunga difesa dei diritti umani in tutto il mondo.si legge nel testo che accompagna la petizione. Roger Waters crede che “tutti i nostri fratelli e sorelle ovunque, indipendentemente dal colore della loro pelle o dalla profondità delle loro tasche, hanno diritto agli stessi diritti umani ai sensi della legge”.

Riguardo a Israele e alla Palestina, dice: “Il mio programma è semplice: l’attuazione della Dichiarazione universale dei diritti umani del 1948 per tutti i nostri fratelli e sorelle tra la Giordania e il mare. L’antisemitismo è abominevole e razzista e lo condanno senza riserve e tutti forme di razzismo”.

“Le autorità tedesche, gli organizzatori di concerti e le piattaforme musicali non dovrebbero soccombere alle pressioni di individui e gruppi che preferirebbero rimuovere la musica di Waters piuttosto che affrontare i problemi che porta alla luce”.

La petizione, che attualmente conta più di 10.000 firme, è disponibile all’indirizzo change.org. La seconda petizione si opponeva alla prima. È stato anche lanciato.

Il mese scorso, Roger Waters ha rivelato di aver ri-registrato il classico dei Pink Floyd, Il lato oscuro della lunasenza nessuno degli attuali membri della band.