Il sosia Chantal Gallia è morto

Chantal Gallia si distingueva per la sua tradizione, che veniva osservata sui televisori.

Era meglio conosciuta per il suo mimetismo nei programmi TV tra gli anni ’70 e ’90. Chantal Galea, vista più volte in “L’académie des neuf”, “Numero uno”, “Champs-Élysées” o anche “Les jeux de 20 Hours”, è morta all’età di 65 anni. Chantal Galea ha subito un ictus.

Ha rilevato “La Bohème” di Charles Aznavour con… Andre Lamy!







I suoi parenti hanno annunciato sulla sua pagina Facebook: “Siamo profondamente addolorati di annunciare domenica 7/10/2022 la morte di Chantal Galia, avvenuta oggi a causa di un ictus”.

E per salutare l’artista per la sua capacità di imitare: “Il talento di Chantal nel cantare, imitare gli altri, farci ridere, il nostro impatto è stato straordinario. Chantal è stata una pioniera della tradizione femminile in Francia con quasi 120 voci maschili e femminili imitate, parlate e cantato”.

La lettera specifica infine che il funerale si terrà nella stretta privacy della famiglia.