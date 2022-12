“Non avrei mai dovuto farlo”: dopo una serata ubriaca, la sorella di Kate Moss si sveglia con una brutta sorpresa

Nella sua vita, Lottie Moss (la sorella di Kate Moss) difficilmente dimenticherà la sera del 10 dicembre. Visibilmente ubriaca, la top model si è filmata su TikTok mentre si faceva tatuare il viso. Il giorno dopo, la giovane donna ha scoperto questa sorpresa, e ha parlato per spiegare il suo gesto.

È un’idea che probabilmente non rifarai presto. In una notte in cui l’alcol scorreva vistosamente, Lottie Moss ha scelto di tatuarsi la parola “amanteSotto il suo occhio destro.Mi farò un tatuaggio sul viso, anche se so che è una pessima ideaha detto in un live streaming di TikTok durante la serata.

Il giorno dopo, mi sono sentito un po’ imbarazzato quando ho realizzato quello che avevo fatto. “Non ho molto da dire su ieri sera, tranne che non l’ho mai fatto.spiega in un video postato la mattina dopo la sera.

Fortunatamente, preferisci ribaltare la situazione in modo positivo e ottimista. “In realtà non mi dispiace imparerò ad amare questo nuovo tatuaggio, il mondo imparerà ad amarlo e anche mia madre imparerà ad amarloSi è persino permessa di dare consigli ai bambini che la guardavano:Bambini, non bevete alcolici“.

Fortunatamente per lei, i netizen sembrano apprezzare il suo nuovo tatuaggio. Tuttavia, non sono sicuro che comincerebbe mai più un simile gesto.

Il video qui sotto: