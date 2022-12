Kate Middleton è incinta? Una foto postata su Instagram desta sospetti

Kate Middleton è l’orgogliosa madre di tre adorabili bambini: George, Charlotte e Louis. E presto, secondo la stampa britannica, un quarto figlio si unirà alla famiglia.

Domenica 11 dicembre, l’account Instagram del Principe e della Principessa di Galles ha pubblicato un post per promuovere i canti natalizi all’Abbazia di Westminster.

Ad accompagnare questo post, Kate Middleton è raffigurata da sola, circondata dalle tradizionali decorazioni natalizie con regali incartati, un albero luminoso e una calda atmosfera. Kate, con indosso un lungo abito rosso scintillante di paillettes. Se la forma dell’abito rivela una silhouette ancora slanciata, i tabloid inglesi intravedono segni di gravidanza.

La posizione delle mani di Kate Middleton, che si incontrano sotto la sua pancia, e la sua postura annunceranno i primi segnali della principessa incinta. “Cerca di dare ai fan una nuova occhiata al suo stomaco.”Secondo le notizie. Anche nei commenti, andiamo fuori di testa: “È davvero incinta?!”E il “Pensi che sia incinta?”E il In altre foto degli ultimi giorni, sembra anche incinta.Quindi alcuni hanno bestemmiato mentre altri hanno confutato questa teoria, dicendo che la piccola pancia è “Completamente normale per una donna di 40 anni” O che non c’è assolutamente nulla in questa foto che suggerisca che Kate sia incinta.

La famiglia reale non ha risposto a queste voci.