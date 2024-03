Niente più litio! Questa batteria gigante, ecologica e rivoluzionaria è stata progettata nella sabbia

Dimentica le costose e inquinanti batterie al litio. Una tecnologia rivoluzionaria made in Finlandia che utilizza la normale sabbia per immagazzinare energia termica su larga scala.

Una batteria dai molteplici vantaggi

Questa gigantesca “batteria di sabbia”, la più grande del mondo,

Permetterà alla città di Porninen in Finlandia di riscaldarsi

dal punto di vista ambientale ed economico, Riducendo le emissioni di carbonio di circa il 70%.

Il principio è semplice: l’elettricità in eccesso prodotta da fonti rinnovabili, come quella solare ed eolica, viene utilizzata per riscaldare la sabbia immagazzinata in un silo. Questa sabbia può quindi ripristinare il calore quando necessarioAd esempio per riscaldare le case e gli edifici pubblici in inverno. Il calore viene trasferito alla sabbia da un sistema di riscaldamento elettrico utilizzando un processo chiamato riscaldamento resistivo. L'aria calda circola quindi attraverso il silo e viene immagazzinata fino al momento del bisogno.

La scelta della sabbia non è banale. Non solo questo materiale è abbondante e accessibile in tutto il mondo, ma è anche in grado di immagazzinare grandi quantità di calore. Inoltre, Pornainen Sand Battery utilizza un tipo di sabbia sostenibile ricavata da pietra ollare frantumata, un sottoprodotto locale. Questa pietra ollare è nota per la sua capacità di immagazzinare e rilasciare calore, rendendola ideale per questa applicazione.

Una soluzione promettente per il futuro

La batteria di sabbia di Porninen, che sarà alta 13 metri e larga 15 metri, sarà operativa entro l’inverno del 2025. Immagazzinerà l’equivalente della domanda di calore per una settimana in inverno e un mese in estate. Questa promettente tecnologia potrebbe essere rivoluzionaria nella transizione energetica e nella lotta al cambiamento climatico.

Principali vantaggi della batteria a sabbia:



Ambientale: riduce le emissioni di anidride carbonica riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. A Burnainen verrà notevolmente ridotta la combustione di petrolio e cippato

Economico: stoccaggio di energia su larga scala a costi ragionevoli. La batteria a sabbia è più economica delle batterie al litio e non richiede molta manutenzione

Sostenibile: utilizza materiali sostenibili e locali. La sabbia è un materiale abbondante e la pietra ollare frantumata è un sottoprodotto locale

Efficienza: immagazzina il calore per lunghi periodi con poche perdite. Il calore può essere immagazzinato per diversi mesi senza perdite significative

Versatile: Adattabile a diversi contesti ed esigenze energetiche. La batteria a sabbia può essere utilizzata per riscaldare edifici, alimentare processi industriali o generare elettricità

Polar Night Energy, l'azienda finlandese dietro questa innovazione, vuole diffondere la sua tecnologia su scala globale. La batteria di sabbia di Porninen è solo l'inizio e potrebbe ispirare molti altri progetti simili in tutto il mondo.