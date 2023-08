Nicolas Saverys non aumenta il prezzo dell’offerta su Exmar

Nicolas Savris ha deciso di tenere duro di fronte agli azionisti che premono per un aumento del prezzo dell’OPA di Exmar, fissato a 11,1 euro. In un comunicato stampa diffuso venerdì alle 8 del mattino, ha annunciato che manterrà il prezzo 11,1 per l’offerta, che riaprirà lunedì 28 agosto. L’Offerente – ovvero Saverex, holding di Nicholas Savris -, “Ritieni che questo prezzo di offerta rifletta adeguatamente il valore equo della società target, come confermato nel prospetto e dagli azionisti che hanno venduto durante il periodo di accettazione iniziale.”. Trova che “il prezzo è leggermente superiore a quello dell’OPA”Potrebbe essere causato da speculazioni sul mercato riguardo alla possibilità di un aumento del prezzo offerto.”

Questo annuncio delle condizioni dell’offerta, un gruppo di d’actionnaires minoritaires représentant environ il 15% del capitale, emmenés da Bart Goemaee, amministratore delegato della Bourse Tuyaux avaient annoncé qu’ils ne rispondent pas à l’offre, jugeant il premio opportunità molto bassa. Bart Gummery stima il patrimonio netto degli asset di Exmaar tra 20,43 e 21,13 euro per azione.. Gli analisti del settore marittimo mi hanno confermato che i miei calcoli sono corretti. confermato gratuito.