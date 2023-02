Nicola Matisse, italiano a Londra

“Ho sentito il signor Nicolao, un violinista meraviglioso, che non è mai stato superato su questo strumento: il suo arco era molto morbido, e lo faceva parlare come una voce…” Sig. Evelyn

Nicola Matisse Violinista e compositore italiano.

Poco si sa dei suoi primi anni di vita, tranne che ha lavorato in Germania e il suo stile è stato influenzato da Pieper e Walther. Matisse si trasferisce a Londra nel 1672, dove il suo protettore, il mercante, gli insegna come ottenere il patrocinio della nobiltà. Matteis è responsabile del cambiamento del gusto inglese dallo stile francese all’ultimo stile italiano. : “Ha lucidato e affinato l’orecchio inglese, e ha instillato in lui la capacità e l’interesse per l’ascolto delle sonate…” Carlo Bruni.

Durante la sua vita, la sua popolarità crebbe e le sue esibizioni pubbliche furono entusiasmanti: durante i concerti, il pubblico spesso pensava di aver sentito diversi violini.

La sua popolarità aumentò con la pubblicazione delle sue opere. Ha pubblicato quattro raccolteAyres per violino Tra il 1676 e il 1685 sarebbe stata una grande conquista del continente. Sapendo che molti dei suoi clienti erano dilettanti, Mathis ha cercato di fornire istruzioni precise nella sua musica pubblicata, fornendo spiegazioni dettagliate di tempi, legature, ornamenti, archi… queste istruzioni sono molto utili per gli artisti attuali che vogliono emulare la sua tecnica esecutiva.

Uno sguardo alla vita e all’opera di Nicolas Matisse!

Segui tutte le notizie dello spettacolo sulla sua pagina

Facebook !

Musicopoli



Allora ascolta ascoltare

25 min



Programmazione musicale

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite IV. Passaggio accidentale

insieme effimero

Autoproduzione 123

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite. fuga, prestissimo

Helene Schmidt, violino, Caetano Nazilio, violoncello, Georg Andreas Boettcher, clavicembalo

Alfa 141

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite 1. Giga

insieme effimeri

Autoproduzione 123

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) un po’ alla maniera italiana. Aspetto ridicolo. Presto

Amandine Bayer, violino, sconosciuto

Zig Zag Territori ZZT 090802

Anonimo nel 1648

Gavotta

Un concerto dei paesi che ospitano la Geordie Challenge

Alia Vox Av 9824

John Playford, editore

Maestro di ballo inglese (1651) Nessuno Zig

insieme effimero

Autoproduzione 123

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Variazioni sulla Vecchia Sarabanda o Pu Chagonne

Amandine Bayer, violino, sconosciuto

Zig Zag Territori ZZT 090802

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite in sol maggiore. Capriccio

Theodium Langlois de Swarte, violino, Thomas Dunford, arpa

Harmonia Mundi 902305DI

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite in sol maggiore. Sarabanda

Theodium Langlois de Swarte, violino, Thomas Dunford, arpa

Harmonia Mundi 902305DI

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite in sol maggiore. Prefazione

Theodium Langlois de Swarte, violino, Thomas Dunford, arpa

Harmonia Mundi 902305DI

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite I. Sarabanda

insieme effimero

Autoproduzione 123

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite I. Aria per Flauto

insieme effimero

Autoproduzione 123

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite I. Corrente da Orechi

insieme effimero

Autoproduzione 123

Nicola Matisse (1645 ca.-1695 ca.)

Ayres per violino (1676) Suite IV. Differenze diverse rispetto al vecchio

insieme effimero

Autoproduzione 123