Météo du week-end : des éclaircies mais des gelées

Par Cyrille DUCHESNEmeteorologo

Publié le 25/03/22, mis à jour le 30/03/22 alle 00:00

Ce week-end n’aura rien à voir avec celui que nous venons de connaître ! Après une semaine instable, les averses et la grande fraîcheur s’imposent encore samedi 2 avril, avant une amélioration dimanche 3 avril. Les températures, très basss pour la saison, pourraient provoquer des dégâts sur les fruitiers avec un risque de fortes gelées dimanche matin.

Le système dépressionnaire encore presente nel nord dell’Europa samedi sera progressivement repoussé vers la Scandinavie en raison de la remontée de l’anticyclone des Açores vers l’Irlande, qui étendra son influence à la la plus grande di France partie de. Ainsi, après un samedi froid et instable avec des giboulées, la journée de dimanche sera à privilegier pour profiter d’une amelioration sur de nombreuses régions.





Giboulées et averses samedi, miglioramento dimanche





SMedi, le temps sera umido dei Pirenei aux frontières de l’Est avec des pluies et de la neige au-dessus de 800 mètres en montagne. Près de la Manche, vous aurez des averses ou des giboulées. Le long de la Méditerranée, maestrale e tramontane souffleront avec virulence, jusqu’à 110 km/h en ravales : on pourra parler de tempête !





Dimanche, l’anticiclone des Açores remontera l’Irlanda. Des régions au nord de la Seine jusqu’aux Alpes et en Corse, vous conserverez néanmoins un temps très frais, menaçant avec des averses ou des giboulées. Partout ailleurs, vous bénéficierez d’un temps en nette amélioration par rapport à samedi, avec un ciel variable.





Un samedi hivernal avec des gelées matinales, moins frais dimanche





SMedi, il fera très frais, avec un ressenti froid sous le vent et les giboulées sur la majeure partie du pays. On attend 8 à 12 °C di massimo, un niveau de fin février. Dimanche, après une matinée froide avec de forti gelées au lever du jour du nord au centre du territoire, un petit redoux est attendu dans le sud-ouest avec 15 à 17 °C l’après-midi. Au nord de la Seine jusqu’à Rhône-Alpes, il continuera à faire très frais avec 7 à 10 °C di massimo. Près de la Méditerranée, la fraîcheur sera accentuée la puissance du mistral et de la tramontane, avec un ressenti froid à l’ombre et au vent.