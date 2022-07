Nella direzione sbagliata in autostrada, un guidatore di 80 anni ha speronato una famiglia, uccidendone due e ferendone tre

Gli incidenti sono avvenuti intorno alle 3 del mattino da sabato a domenica, sull’autostrada A7, a sud di Vienna, in direzione Marsiglia-Lione, nei pressi di Auberives-sur-Varèze, identificata da France Bleu Isère. Un uomo di 80 anni, che stava prendendo la strada sbagliata in autostrada, si è scontrato con un altro veicolo che trasportava una famiglia.

La collisione ha ucciso due persone – l’autista di 80 anni e un altro uomo di 40 anni – e ha ferito gravemente tre, tra cui una ragazza di 12 anni, ha detto Dauphin, che ha aggiunto che il pensionato ucciso stava guidando una Mitsubishi. ASX. La famiglia era su una Citroën C3 Aircross.

Il traffico sulla A7 è stato interrotto in entrambe le direzioni per quasi due ore, momento in cui i servizi di emergenza hanno chiamato un elicottero della sicurezza civile.

All’indomani di questo incidente, mentre a monte si formava un ingorgo lungo due chilometri, un’auto si è scontrata con altri cinque veicoli posti dietro l’ingorgo, fortunatamente senza causare vittime.

La collisione mortale è avvenuta durante un importante fine settimana festivo per i francesi. Questo sabato la giornata è stata rossa a livello nazionale. Il picco di quasi 800 km cumulati di ingorgo è stato registrato sulle principali strade del Paese utilizzate dai vacanzieri, in particolare sulla A7.