NASA: Rare immagini di una stella prima dell’esplosione della supernova

Uno spettacolo mozzafiato a 15.000 anni luce di distanza. Il 14 marzo L’agenzia spaziale statunitense ha condiviso una splendida immagine della stella WR 124 Nella costellazione del Sagittario, poco prima dell’esplosione della supernova.

La NASA rivela un’istantanea del sole che “sorride”

Questa stella, che brilla 500.000 volte più luminosa del Sole, è una delle stelle “più luminose, più dense e più brevemente rilevabili”, secondo l’agenzia spaziale statunitense.

Da una stella a una supernova

“Le stelle massicce attraversano i loro cicli di vita molto rapidamente e solo alcune attraversano una breve fase Wolf-Rayet prima di trasformarsi in supernova, rendendo le osservazioni dettagliate di Webb di questa rara fase estremamente preziose per gli astronomi”, afferma la NASA. I dettagli dell’agenzia spaziale: “Si liberano dei loro strati esterni, creando un alone distinto di gas e polvere”.

La stella, che è 30 volte più massiccia del sole, ha emesso una quantità di materia equivalente a 10 soli.

“Mentre il gas espulso si allontana dalla stella e si raffredda, la polvere cosmica si forma e si illumina alla luce infrarossa che Webb può rilevare”, afferma la NASA. Il risultato: foto incredibili piene di colore.

Queste stelle aiutano anche gli astronomi a comprendere un periodo cruciale nella storia primordiale dell’universo.