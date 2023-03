Imminente data di uscita confermata dal brand

Oppo Find X6 Pro uscirà il 21 marzo 2023. Nonostante il grande successo ottenuto dalla precedente azienda, l’azienda cinese non ha intenzione di rilasciarlo in tutto il mondo.

Nelle ultime settimane si sono fatti sempre più insistenti i leak riguardanti l’Oppo Find X6 Pro. Come promemoria, il prossimo flagship di Oppo potrebbe non essere lanciato in Europa nonostante il suo successo di critica: noi stessi lo abbiamo incoronato smartphone dell’anno 2022.

Articolo aggiornato il 16/03/2023 con lancio ufficializzato da Oppo.

Prima di prendere in considerazione una versione europea, il telefono dovrebbe essere già ufficiale per il mercato cinese. Questo passaggio non dovrebbe richiedere molto tempo: Account Weibo di Oppo Annunciando, la prossima data di rilascio di Find X6 è fissata per il 21 marzo 2023.

Oppo Pad 2 e data di presentazione

Lo smartphone Oppo verrà introdotto insieme all’Oppo Find X6, ma anche, a sorpresa, all’Oppo Pad 2. Se il produttore deciderà di lanciarlo qui, sorgerà la questione del nome, visto che il primo Oppo Pad finì per chiamarsi Oppo Cuscino d’aria.

Oppo Find X6 Pro deve offrire argomenti seri: ricarica rapida da 100 W, Snapdragon 8 Gen 2, sensore di immagine di tipo IMX 989 da 1 pollice. Pertanto, il blocco fotografico sarà costituito da un triplo modulo con una risoluzione di 50 megapixel. Oppo Find X6 punterà sullo Snapdragon 8+ Gen 1. Anche le dimensioni dello schermo Oled saranno diverse, con 6,82 pollici a 120 Hz per il modello Pro e 6,74 per quello vanilla. L’IP 68 sarà comunque una prerogativa della versione Pro.

Dopo un anno difficile per il marchio, segnato da un rallentamento molto significativo delle vendite in tutto il mondo, la sua decisione di non rilasciare il suo flagship in tutto il mondo sembra perfettamente sensata. Ma davanti all’ottima annata a cui abbiamo avuto diritto nel 2022, difficile non pentirsene.

