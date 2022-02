Cagliari – Napoli 1-1

Ma : Pereiro (58 .)e) pour Cagliari // Osimhen (87e) versare Napoli

Trop affaibli pour gagner.

Sur la pelouse de Cagliari et sans nombre de ses cadres, Napoli n’a pas réussi à déjouer le piège negative lors de la 26e journée de Serie A. Mais le troisième du championnat, qui aurait pu recoller au leader milanais en cas de victoire, a au moins évité la défaite grâce à une égalisation du remplaçant Osimhen sur un centre de Mários de la derdans instant. Les visiteurs peuvent égallement remercier Ospina, auparavant auteur de trois sauvetages (avanti Marin et Deiola, notamment) pour éviter le break. Dur à digérer pour les Sardes, qui ont globalment fait bonne impression (treize tirs à sept) et ont ouvert the score à l’heure de jeu par Pereiro d’un enroulé du gauche non rebond a trompé le portier colombien ( Deiola).



Il faut dire que les locaux ont (un peu) trop gâché pour s’imposer, Deiola loupant par exemple le cadre juste après la pause et les erreurs napolitaines (de relance pour Koulibaly, de exploites pour Ospina) ass’étantés. De son côté, Cragno s’est interposé face à Di Lorenzo puis Mário Rui, et a vu Rrahmani envoyer sa provvisorio au-dessus de la cible. À noteer, aussi, la sortie précoce de Di Lorenzo sur blessure et la dix-huitième place de Cagliari (à égalité avec Venise).

Troisième 1-1 d’affilée toutes compétitions confondues pour il Napoli, qui Begin à en avoir assez des matchs nulls.

Cagliari (3-5-1-1): Cragno – Goldaniga, Lovato, Altare – Bellanova, Grassi (Marin, 75e), Baselli, Deiola, Dalbert (Lykogiánnis, 94.)e) – Pereiro (Pavoletti, 82e) – João Pedro. Entraneur: Mazzarri.

Napoli (3-4-2-1): Ospina – Rrahmani, Koulibaly, Juan (Ruiz, 67e) – Di Lorenzo (Malcuit, 27e ; Zanoli, 83e), Demme (Ounas, 67.)e), Zieliński, Mário Rui – Elmas, Mertens – Petagna (Osimhen, 67)e). Entraneur: Spalletti.