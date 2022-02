Thomas Tuchel analizza la mauvaise passe de Romelu Lukaku: “Ce n’est pas le moment de rire de la situation”

“Nous devons le protéger”, un confié tuchel à la veille du 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Lille. “Que puis-je dire?”, a lancé l’entraîneur allemand. “Les statistiques donnent parfois une Certaine image. Il n’était pas dans son match et cela peut arriver. Ce n’est pas ce que nous voulons ou ce que Romelu veut. Nous devons le protéger, c’est notre joueur. Ce n “‘est pas le moment de rire de la situation.’

Les blessures des latéraux Ben Chilwell et Reece James, principaux pourvoyeurs d’assists de ‘Big Rom’, peuvent être une explication à la mauvaise passe du Diable Rouge. “Le style de jeu d’une équipe change tout le temps avec des blessures. Chilwell et James avaient un énorme impact sur notre jeu des deux côtés du terrain. Cependant, nous devons continuer à gagner en équipe. C’et notre boulot ‘est ce que nous voulons et devons faire.”

“Être attaquant d’un grand club comme Chelsea n’est pas facile”, ajouté Tuchel. “Chelsea est vu comme un club compétitif. Nous requireons beaucoup à nos attaquants, aussi d’un point de vue défensif. Nous voulons des joueurs qui sont forts physiquement, qui travaillent dur et doivent être aussi paussi’s technique ê facile.”

