Formula 1 | Alonso espère que le départ de Masi n’est pas une retombée directe d’Abu Dhabi

Fernando Alonso espère que les événements controversés de la final de la saison de Formule 1 de l’année dernière ad Abu Dhabi non è passato a un facteur décisif dans le remplacement du directeur de course, Michael Masi.

La F1 aura si trova in una coppia di direttori di rotta con Eduardo Freitas et Niels Wittich, tandis qu’une nouvelle sale de contrôle de course virtùlle a égallement été ajoutée dans le cadre d’une refonte plus ‘large de la course en direction F1 .

Anche per quanto riguarda le critiche ai più virulenti della façon, non i Grands Prix sui risultati del 2021, notamment sur les commissaires sportifs et les penalità. Il avait égallement décrit Masi comme “trop ​​doux” et a déploré un manque perçu d’autorité de sa part.

Lorsqu’on lui a demandé lors du lancement de l’Alpine F1 de 2022 ce qu’il avait pensé des changements annoncés, Alonso a déclaré : “Je veux dire… le nouveau président de la FIA veut évidemment s’assurer que tout est mieux en place, comme je l’ai demandé à quelques riprende l’an dernier.”

“J’aime son approche. S’il pense que nous avions besoin de nouvelles idées, et que c’est pour le bien de tout le monde, je suis content de ça.”

“Mais sur Abu Dhabi, j’ai peut-être une opinion différente, je ne pense pas qu’il y ait eu quelque ha scelto de mal là-bas. Je ne pense pas qu’ils ont changé la direction de course juste à cause d’Abu Dhabi, en tout cas j’espère que non.”

Esteban Ocon est égallement apparu parmi les pilotes apparemment satisfaits de la réforme.

“Si les règles peuvent être suivies tout le temps et être plus constantes et cohérentes avec ce nouveau système, j’en suis très heureux.”