MotoGP: “Peco” Bagnaia, la rivincita del nuovo re italiano delle moto

Sulle orme di “El Doctor”: Francesco Bagnaia, il primo campione italiano dai tempi del mito Valentino Rossi, segna il ritorno dell’Italia al comando per la prima volta nella sua carriera in MotoGP, dopo non essere arrivato secondo lo scorso anno.

Il pilota riservato, un po’ caparbio a detta di chi lo circonda, è irremovibile su tutto mentre è sul tracciato di Bagnaya. Dopo aver perso contro il francese Fabio Quartararo nel 2021, “Peco” ha cercato vendetta per realizzare finalmente il suo sogno di diventare un campione del mondo.

Il titolo fu acquistato al prezzo di una spettacolare ascesa nel Campionato Transalpino: sull’orlo del baratro a metà stagione, il pilota Ducati, allora al vertice del campionato, partì a 91 punti da Quartararo. Il ritorno porterebbe al più grande passaggio alla classe regina dall’introduzione dell’attuale sistema a punti nel 1993.

Anche l’anno scorso ha avuto una stagione in crescendo, con quattro vittorie a fine stagione. Ma quest’anno non ha vacillato quando è arrivato il momento decisivo per conquistare il titolo di maestro. A proposito, è diventato il primo pilota Ducati a vincere il titolo dopo l’australiano Casey Stoner nel 2007 sul circuito Ricardo Tormo di Valencia (Spagna) domenica.

“Peco” ora segue le orme di Rossi, il “mentore” con cui ha studiato: è uno studente della VR46 Academy, un gruppo di piloti creato da “El Doctor”.

Ma per lui non si tratta di paragonarsi al sette volte campione della MotoGP: “Non c’è nessun successore di Valentino Rossi!”, sbottò in un’intervista ad AFP a settembre. “Ognuno deve creare la propria storia”.

– “Si fida di lui” –

Nato a Torino il 14 gennaio 1997, Becco – che deve il suo soprannome alla sorella Carola, che da piccola non riusciva a pronunciare il nome del fratello – è stato immerso giovanissimo nel mondo delle moto dalla sua padre Pietro. , un veicolo a due ruote.

“Quando ero un bambino, andavo ai GP con mio padre e mio zio, il che mi ha portato a provare le gare di minicross quando avevo sei anni”, ha spiegato al sito specializzato crash.net nel 2017.

Come molti piloti della sua generazione, l’italiano ha saltato il campionato spagnolo CEV dopo aver vinto il suo primo titolo in MiniGP nel 2009.

Ha poi scalato le classifiche in Moto3 (2013–2016) e Moto2 (2017–2018), dove è stato incoronato campione del mondo per la prima volta nel 2018.

“Peko crede molto in lui (…) quando hai questa mentalità è difficile fermarlo”, ha spiegato Bagnaia all’AFP Pablo Nieto, l’allenatore della squadra scudetto.

Lo spagnolo ha visto direttamente nel suo pilota — “oggi molto tranquillo” — il potenziale per arrivare in alto: “In Moto3 non ha avuto il massimo, ma ha fatto dei podi (… nella sua prima stagione in Moto2 , è stato il miglior debuttante della stagione prima di diventare campione l’anno successivo”, ha ricordato.

– Tifoso della Juve –

Forte del suo titolo, il torinese entra nel 2019 nella massima divisione del team satellite Ducati-Bramac, prima di essere promosso nel team ufficiale del marchio italiano nel 2021.

Fuori dai circuiti, il campione del mondo, amante della cucina nel tempo libero, si diverte a circondarsi sui social della sua famiglia, in particolare della compagna Tomisia.

Tifoso della Juventus, da giovane ha lasciato il manico,​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

“Ho provato molti sport con buoni risultati, a parte il calcio, che è stato un disastro”, ha ammesso Bagnaia al quotidiano italiano Il Corriere della Sera a settembre.

Le moto, invece, non smettono mai di affascinarmi. C’è stato un momento critico nell’adolescenza; “Ho iniziato a uscire con gli amici, con le ragazze, mi divertivo (…) e mio padre se ne è accorto, ha saputo spiegarmi quanto sia importante rispettare il proprio lavoro”, ha ricordato il pilota.

“A quel tempo sembrava ancora un gioco, ma ho capito che un esame richiede un impegno totale”. Un impegno lo ha portato in cima.