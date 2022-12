Il campione italiano di ciclismo Davide Rebellin, ucciso sulla strada, frequentava Marmonte

Lot-et-Garonne repubblicano Dai un’occhiata ai miei messaggi

Segui questo mezzo

Da sinistra a destra: Pierrick Fedrigo, Davide Rebellin, Jean-Pierre Dader, Michel Fedrigo, padre di Pierric. (©Foto TR)

Davide Rebellin51 anni, Campione italiano di ciclismo, Morto mercoledì 30 novembre 2022In un incidente stradale, era in viaggio di formazione quando è stato investito da un camion a pochi chilometri dalla sua casa in Veneto (Italia).

David Rebellin è un nome che suona vero per gli amanti del ciclismo: è entrato nel palmarès dell’Amstel Gold Race, triplo vincitore delle tappe Flache Wallonne, Liegi-Bastogne-Liegi o Giro e Parigi-Nizza. Si è ritirato dal gioco solo due mesi fa.

Doveva arrivare a Marmonte a dicembre

Quello che è meno noto è che il campione italiano veniva regolarmente a Marmonte per far visita all’amico Pier FedericoEntrambi avevano compagni di squadra al Team La Franchise des Jeux, allora guidato da Marc Mediot.

Ma non passò molto tempo prima che i due esperti di ciclismo si incontrassero per caso, tramite un altro Marmontais: Jean-Pierre Dader! Jean-Pierre Dader ha distribuito i cicli italiani di Guerchiotti in Francia. È così che i due si sono conosciuti e come sono andati d’accordo Pierre Federico e David Rebellin.

Ironia della sorte, David Rebellin verrà a Marmonte a dicembre.

Questo articolo ti è stato utile? Sappi che puoi seguire Le Républicain Lot-et-Garonne nello spazio Le mie notizie . Con un click, dopo la registrazione, puoi trovare tutte le notizie delle tue città e dei tuoi marchi preferiti.