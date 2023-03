Il ministro dell’agricoltura italiano ribadisce l’opposizione del paese a Nutri-Score – EURACTIV.com

Durante il suo primo incontro con le sue controparti europee, il nuovo ministro italiano dell’agricoltura ha ribadito le sue argomentazioni contro il sistema di etichettatura nutrizionale francese Nutri-Score, che dovrebbe essere utilizzato in tutta l’UE.

Lunedì, una riunione dei ministri dell’Agricoltura dei 27 Stati membri dell’UE a Bruxelles ha segnato la tanto attesa presentazione di Francesco Lolloprigida, che è stato nominato ministro dell’Agricoltura nel nuovo governo della Georgia Meloni. , è entrato in carica un mese fa. .

Sig. Sebbene Lolloprigida non abbia molta esperienza nel settore agricolo, è un membro chiave del partito. Fratelli d’Italia (Fratelli d’Italia) della Sig.ra Meloni.

Durante la sua prima visita a Bruxelles, ha affrontato un tema molto delicato in Italia, l’informazione alimentare per il consumatore finale, sottolineando che dovrebbe essere il più completa possibile.

Il Nutri-Score, proposto dalla Francia, converte il valore nutrizionale dei prodotti (dal verde al rosso) in un codice colore con cinque lettere (dalla A alla E), ha spiegato il ministro ai giornalisti dopo la prima seduta. Sostiene che gli italiani non avevano bisogno di possedere strumenti musicali “Non forniscono informazioni sufficienti e sono persino pericolose dal punto di vista del condizionamento del consumatore”..

L’Italia è in una vera e propria battaglia contro il Nutri-Score, in quanto il sistema penalizza alcuni prodotti essenziali della dieta mediterranea.

“Non abbiamo ricevuto posizioni ufficiali [des autres ministres]. Tuttavia, abbiamo l’impressione che tutti sappiano che, così come viene presentato, non può essere uno strumento che informi bene il consumatore finale o sia davvero utile per l’economia europea».Lui continuò.

Nell’ambito della politica alimentare di punta dell’UE, la strategia “Dal produttore al consumatore” (Dalla fattoria alla tavola), la Commissione europea dovrebbe proporre un sistema di etichettatura alimentare armonizzato in tutti gli Stati membri, che tenga conto anche degli aspetti nutrizionali dei prodotti alimentari.

Inizialmente la commissione avrebbe dovuto presentare la sua proposta entro la fine dell’anno, ma l’ha rinviata alla primavera del 2023.

Il signor Lolobrigida ha detto che vorrebbe vedere “Maggiori informazioni[affichées sur les produits]». UN “La semplice codifica a colori non è sufficiente”.

Gli italiani propongono alla Commissione “Un sistema più completo e trasparente per informare i consumatori finali su ciò che mangiano”: NutrInform, rappresentato dalla misura dell’energia, indica l’apporto nutrizionale di un alimento rispetto al fabbisogno giornaliero del consumatore e alla corretta alimentazione.

Equilibrio tra tutela ambientale e produzione

Il sig. Lolobrykita ha anche discusso di altri argomenti principali dell’agenda politica dell’UE, tra cui la direttiva sulle emissioni industriali (IED) e la riforma del quadro pertinente per i pesticidi, con il commissario europeo per l’agricoltura Janusz Wojciechowski.

Da un lato del Consiglio, ha anche partecipato a riunioni bilaterali con i suoi omologhi polacchi, austriaci, spagnoli e francesi.

“Sappiamo tutti che ci sono molti punti di interesse, interessi comuni e volontà di lavorare insieme in armonia per proteggere la qualità e lo sviluppo e per proteggere l’ambiente”.Sig. Lolobriquita ha detto ai giornalisti.

“Nel quadro dello sviluppo della politica agricola dell’Ue, l’Italia seguirà senza dubbio una politica sostenibile, ma compatibile con le sue attività in termini di produzione, ricerca e sviluppo del settore che consideriamo strategico”Egli ha detto.

A seguito di una mossa simile da parte del governo francese, Mr. Il ministero di Lolobrigida ha aggiunto alla sua agenda politica la “sovranità alimentare”, puntando a sottolineare l’importanza dell’autonomia strategica.

“Abbiamo l’opportunità di valutare scelte sbagliate come sostituire tutti i tipi di fornitura a causa del loro costo”Ha detto che i prezzi di importanti input agricoli come i fertilizzanti sono aumentati di recente.

“Crediamo che oggi in Italia dobbiamo pensare se dobbiamo avere la capacità di produrre ciò che serve per il nostro consumo”Nei casi in cui ciò non è possibile, ha detto prima di aggiungere che il suo paese lavorerà in Europa per rafforzare le sue alleanze con altri Stati membri.

