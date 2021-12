Morto Peng Shuai: WTA cancella tutti i tornei in Cina

La WTA, che gestisce il circuito di tennis professionistico femminile, ha inseguito la sua minaccia. L’autorità aveva annunciato che stava valutando la possibilità di cancellare tutti i suoi tornei in Cina se il giocatore, Peng Shuai, non fosse apparso libero in pubblico, quindi ha preso l’iniziativa tramite una dichiarazione pubblicata sul suo sito web.

“Annuncia la sospensione immediata di tutti i tornei WTA in Cina, Hong Kong compresa. In buona coscienza, non vedo come posso chiedere agli atleti di partecipare ai tornei quando Peng Shuai non è autorizzato a comunicare liberamente e sembra che abbia subito pressioni per ritrattare le sue affermazioni. aggressione sessualeSteve Simon, presidente della WTA, ha scritto in una dichiarazione.

L’ex tennista cinese, Peng Shuai, è scomparsa a metà novembre dopo aver denunciato lo stupro di cui era stata vittima, per mano dell’ex vicepremier Zhang Gaoli. Da allora, ha dato alcuni segni di vita, in particolare tramite una videochiamata con il presidente del CIO Thomas Bach. Ma da allora non è apparsa da sola o completamente libera.

comunicato stampa

“Quando era il 2 novembre 2021, Ping Shuai La Women’s Tennis Association ha emesso un’accusa di violenza sessuale contro un alto funzionario del governo cinese, ammettendo che la lettera di Peng Shuai dovrebbe essere ascoltata e presa sul serio. Le giocatrici WTA, per non parlare delle donne di tutto il mondo, non meritano niente di meno.

Da quel momento in poi, Peng Shuai dimostrò l’importanza di parlare, soprattutto quando si trattava di aggressioni sessuali, e specialmente quando erano coinvolte persone potenti. Come ha detto Bing nella sua lettera, “Anche se è un uovo che colpisce una roccia, o sono come una farfalla disegnata da una fiamma, che chiede l’autodistruzione, dirò la verità su di te”. Sapeva i rischi che stava correndo. Ammiro la sua forza e il suo coraggio.

Da allora, il post di Peng è stato cancellato da Internet e la discussione su questo serio problema è stata bandita in Cina. Le autorità cinesi hanno avuto l’opportunità di porre fine a questa censura, di dimostrare che Ping è libero e in grado di parlare senza interferenze o intimidazioni e di indagare sulle accuse di abuso sessuale in modo completo, equo e trasparente. Sfortunatamente, la leadership cinese non ha trattato con credibilità questa questione molto seria. Anche se ora sappiamo dove si trova Peng, dubito fortemente che sia libero, sicuro e privo di censura, coercizione e intimidazione. La WTA è stata chiara su ciò che è necessario qui e ribadiamo la nostra richiesta di un’indagine completa e trasparente – senza supervisione – sull’accusa di violenza sessuale di Peng Shuai.

Niente di tutto questo è accettabile e non può diventare accettabile. Se le persone potenti possono soffocare le voci delle donne e nascondere le accuse di aggressione sessuale sotto il tappeto, il fondamento su cui è stata fondata la WTA – l’uguaglianza per le donne – subirebbe una grave battuta d’arresto. Non lo voglio e non posso permettere che accada alla WTA e ai suoi giocatori.

Di conseguenza, con il pieno supporto del Consiglio di amministrazione della WTA, annuncio l’immediata sospensione di tutti i tornei WTA in Cina, compreso Hong Kong. In buona coscienza, non vedo come posso chiedere agli atleti di gareggiare quando Peng Shuai non è autorizzato a comunicare liberamente e sembra essere stato sottoposto a pressioni per contraddire le sue accuse di aggressione sessuale. Data la situazione attuale, sono anche molto preoccupato per i rischi che tutti i nostri giocatori e il nostro staff potrebbero affrontare se ospitassimo eventi in Cina nel 2022.

Sono stato contento dell’enorme sostegno internazionale che la WTA ha ricevuto per la sua posizione su questo tema. Per proteggere ulteriormente Peng e molte altre donne in tutto il mondo, è più urgente che mai che le persone parlino apertamente. La WTA farà tutto ciò che è in suo potere per proteggere i suoi giocatori. In tal modo, spero che i leader di tutto il mondo continuino a parlare in modo che sia fatta giustizia per Bing e per tutte le donne, indipendentemente dalle ramificazioni finanziarie.

Mi dispiace molto essere arrivato a questo. Le comunità del tennis in Cina e Hong Kong sono piene di persone meravigliose con cui abbiamo lavorato per molti anni. Dovrebbero essere orgogliosi dei loro successi, ospitalità e successo. Tuttavia, a meno che la Cina non intraprenda l’azione richiesta, non possiamo mettere a rischio i nostri giocatori e il nostro staff ospitando eventi in Cina. I leader cinesi hanno lasciato la WTA senza scelta. Spero ancora che ascolterete le nostre richieste e che le autorità cinesi adotteranno misure per affrontare legittimamente questo problema.“