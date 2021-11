Il dj italiano si è lamentato dell’aggressione a Connor McGregor e della batteria

LE Scan Game – Si dice che la star irlandese di arti marziali miste abbia accoltellato il DJ Francesco Facchinetti in un hotel a Roma.

Soffriva di frattura della tibia sinistra Quando Dustin ha perso contro i Fighters a UFC 264 lo scorso luglio, Connor McGregor si sta attivamente preparando a tornare a Octagon. Intanto si parla continuamente del militante fuori dalle aule di addestramento. Quindi Ho comprato una barca impressionante, La “celebrità” è stata in Italia nei giorni scorsi, dove è stata molto notata in pubblico.

Ma una star transilvana di arti marziali miste avrà un pessimo ricordo di essere andato a Roma nei giorni scorsi. Francesco Facchinetti si è lamentato di essere stato picchiato e ferito da un dublinese mentre partecipava a una festa al St. Regis Hotel sabato. Secondo quanto riferito, il DJ ha subito un infortunio al viso e al collo mentre era uno degli ospiti di McGregor. L’attentatore ha colpito poco dopo mezzogiorno davanti a una folla di persone in lutto.

“È pericoloso, deve essere fermato”. Francesco Facchinetti

ioÈ pericoloso e deve essere fermato, ha spiegato DJ CNN Ha fatto affidamento sui filmati delle telecamere di sorveglianza della compagnia di lusso per sostenere le sue accuse. Il caso contro McGregor è stato archiviato martedì.

Dana White non vuole prendere posizione

Il grande capo dell’UFC Dana White, la lega più preziosa di arti marziali miste, non vuole prendere posto in questo nuovo scandalo causato dagli irlandesi. L’inserzionista americano, felicissimo al pensiero di poter ritrovare McGregor nell’ottagono nei prossimi mesi, è in attesa di pronunciare i risultati delle indagini. “Non ho abbastanza informazioni. A dire il vero, non ne so abbastanza sull’argomento per commentare. A quanto pare, ho visto quello che hai visto tu, in effetti hai visto più di me. Non l’ho detto a Connor, quindi non sapevo la verità. Non so esattamente cosa sia successo», spiegò il mercante.