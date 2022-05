Prezzo e data di uscita incombono

Secondo AllRound-PC, che cita un rivenditore come fonte, il marchio Nothing punta alla fine di luglio per presentare o lanciare il suo primo smartphone della sua storia. È stata introdotta anche una fascia di prezzo che la colloca nella fascia media.

Il primo smartphone Niente sta lentamente ma inesorabilmente prendendo forma. Si prevede che durante l’estate il telefono (1) sarà già oggetto di numerosi leak. Possibilità di avere una prima idea delle sue proprietà – Snapdragon 778G, batteria da 4500 mAh, triplo sensore, schermo da 6,43 pollici – anche se con cautela.

Il prezzo è sicuramente uno dei componenti più importanti. Osservando la potenziale carta tecnica che è stata svelata, abbiamo stimato con il dito bagnato una fascia di prezzo che oscilla tra i 350 e i 500 euro. Nell’idea, questo dispositivo sarà posizionato nella fascia media.

Luglio all’orizzonte

La fine di maggio, il sito tedesco PC tutto compreso (inviato da Sviluppatori XDA) ritiene di conoscerne il prezzo e la data di uscita, grazie a un rivenditore europeo che gli ha fornito tali informazioni. I media specificano che la fonte desidera rimanere anonima. È quindi difficile determinare il grado di affidabilità degli elementi avanzati.

Quindi si consiglia di prendere le seguenti pinze. Secondo il rivenditore, il telefono (1) potrebbe atterrare il 21 luglio. Qui non viene specificato se si tratta della data di uscita o della data di uscita. E finora, anche questo riconoscimento non è sorprendente: il fondatore Carl Pei ha menzionato l’estate come una finestra per il lancio.

Un futuro concorrente del Pixel 6a?

Il cibo più croccante è chiaramente sul livello dei prezzi. sempre secondo PC tutto compresoIl prezzo del telefono (1) può raggiungere circa 500 euro. A questo prezzo, competerà direttamente con… Google Pixel 6a, Previsto anche per questa estate a 459 euro.

In questo caso, il telefono (1) dovrà affrontare un pezzo d’inferno che può essere facilmente travolto, soprattutto in termini di prestazioni fotografiche in relazione ai potenti algoritmi di Google in campo. Quindi il primo telefono di Nothing dovrebbe fornire un display solido per distinguersi davvero dalla massa.

Niente rivela come il telefono Nothing (1), con la sua cover posteriore trasparente, sia stato progettato per mostrare tutti i componenti del telefono. Visione artistica o semplice retorica di marketing?

