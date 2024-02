Molti parchi tematici belgi stanno aumentando i prezzi: ecco i più cari in assoluto

Entro la fine di marzo tutti i parchi a tema belgi riapriranno completamente. Con l'avvicinarsi della stagione di apertura del parco. Il giornale Ho guardato i prezzi offerti in diversi parchi in Belgio. Con una nota: solo due gruppi, Plopsaland e Bobganland, non hanno aumentato i prezzi per la stagione 2024.

L'aumento totale quest'anno è del 3,9%, molto inferiore a quello dell'anno scorso, che era dell'11,9%. Questo è il primo anno da molto tempo che Plopsaland Indoor Hasselt e Plopsaland De Panne mantengono i prezzi dell'anno precedente. Il primo ha un prezzo di ingresso di 27,50€ (prezzo massimo, nei periodi di punta), mentre il secondo ha un prezzo di ingresso di 48,50€. A PlopsaCoo il prezzo del biglietto d'ingresso è sceso da 29,99 € a 29,50 €. L'ingresso a Bobbejaanland costa 44,90 € per adulto e 41,90 € per bambino, lo stesso dell'anno scorso. Walibi è diventato il parco a tema più costoso del Belgio, con il prezzo di ingresso fissato a 49 euro per adulto e 44 euro per bambino, con un aumento del 9% rispetto al 2023. Bellewaerde vende i biglietti a 44 euro per gli adulti e a 40 euro per i bambini, il che rappresenta un aumento del 7% rispetto allo scorso anno.