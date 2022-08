Molti misteri sull’esistenza del beluga nella Senna

“Penso che sarebbe difficile individuare un motivo che possa spiegare la presenza di questo particolare animale nella Senna”, Lo analizza Fabrice Schneller, ricercatore ambientale e fondatore della startup DareWin. Jean-Francois Monnier / Agence France-Presse

Decadenza – Questi cetacei sono animali sociali che generalmente vivono in gruppo.

Rimangono interrogativi sull’esistenza dei cetacei lontani dal loro habitat naturale, tanto più che si verifica questo straordinario parassitismo Poche settimane dopo la comparsa dell’orcache non può essere salvato.

“I grandi mammiferi marini sono animali molto complessi, Lo analizza Fabrice Schneller, fondatore della startup DareWin, che studia il comportamento sociale dei cetacei. Sono dotati di un’intelligenza eccezionale nel mondo animale. Penso che sarebbe difficile individuare un motivo che possa spiegare la presenza di questo particolare animale nella Senna.

I beluga sono animali sociali che generalmente vivono in gruppo. Quando i giovani maschi raggiungono l’età adulta, lasciano il loro gruppo madre, come altre specie marine, come gli elefanti marini, e possono passare diversi anni prima che trovino un altro gruppo. Forse questo è il caso dell’animale avvistato nella Senna.

