Bagnac sur Selye. Divisione, Tracce, Sanità nell’Elenco del Consiglio Comunale

Mercoledì 3 agosto si è riunito in Municipio il Consiglio Comunale di Bagnac. Diversi i punti all’ordine del giorno, in particolare quelli relativi alla costruzione di un immobile residenziale sul terreno di Cantalupo, sopra Ehpad. Delle tre proposte pervenute è stato selezionato il progetto presentato da Gétude e Vincent Hanotin (paesaggista).

Il secondo punto riguarda l’ammodernamento della vendita di terreni comunali omessi dalla loro pubblicità circa quarant’anni fa nel settore Glandines. Il sito di Pech Road è completato e il Consiglio approva l’apertura della nuova strada affinché possa essere individuata sulla mappatura; È inoltre possibile sbloccare quattro blocchi di costruzione.

Per organizzare i percorsi pedonali ed escursionistici per il Piano amministrativo dei percorsi, i funzionari eletti hanno dato il loro consenso a registrare due parti dei sentieri, che vanno da La Brauge a Costerbouze e quelli da Lendrevie a Pont-Vieux per poter organizzare i Gâghes circuito. Sono state invece convalidate due iscrizioni relative ai comuni limitrofi e al transito del comune di Banjak.

Il Consiglio ha approvato la creazione di tre posti part-time per agenti tecnici; È un compromesso per i lavori esistenti i cui titoli di servizio erano sbagliati.

In Informazioni varie, il Sindaco racconta che il dottor Head è stato chiamato dalla Grande Vigea a praticare il part-time a Banjac-sur-Sile per non venire (accoppiamento scorretto di patenti e limiti di età); Bagnac al momento dovrà fare a meno di un medico. Il progetto immobiliare della farmacia, invece, sembra essere in pieno svolgimento.

Ogni estate, la casa di cura Val-Du-Célé a Bagnac faceva due viaggi a Flagnac; La Cerise sur le Gateau ha offerto una passeggiata serale e uno spettacolo.

L’estate 2020 e 2021 si è discostata da questa tradizione per motivi di salute.

A Flagnac lo spettacolo “Hier un Village” ha festeggiato il suo quarantesimo anniversario e, con la stessa professionalità e la stessa gentilezza, una trentina di residenti sono stati accolti per riconnettersi con la magia dello spettacolo dopo una passeggiata a Port Lacombe.