Molti clienti IPTV sono vittime di pagamenti fraudolenti

Un sondaggio condotto dalla Digital Citizens Alliance mette in guardia sui pericoli dell’abbonamento a un servizio IPTV. In particolare, sui rischi per i consumatori in relazione alla trasmissione delle loro informazioni bancarie.

Quella che era iniziata come una semplice crociata contro la proliferazione dei servizi è ora diventata un’industria criminale altamente redditizia. In effetti, i servizi IPTV sono spuntati come funghi negli ultimi anni. Un’industria fraudolenta, ma molto redditizia. secondo Rapporto della Coalizione Antipirateria Audiovisiva (AAPA), pubblicato nel dicembre 2022, i ricavi IPTV ora superano 1 miliardo di euro solo in Europa.

Ovviamente, questo non è sorprendente. Le offerte offerte sono generalmente economiche e molto ben fornite. Tuttavia, la Digital Citizens Alliance (DCA) ha recentemente esaminato il lato oscuro di questi servizi. Races Review Si scopre che fornire i dettagli della tua carta di credito a estranei non è privo di rischi.

L’IPTV è in aumento e ciò significa maggiori rischi per i consumatori. Ricorda che questi servizi distribuiscono contenuti senza il consenso dei titolari dei diritti. In altre parole, sono gestiti da criminali. Tuttavia, i soldi coinvolti non attirano solo i chierichetti. Sulla carta, tutti hanno interesse a mantenere buoni rapporti con i propri abbonati. In realtà, è molto più complicato.

tariffa a sorpresa

Come sottolinea la Digital Citizens Coalition, questa attività è di interesse per individui di ogni tipo. Comprese le persone che desiderano utilizzare i tuoi dati bancari. Per studiarlo DCA si è prestata anche al gioco degli abbonamenti con un bancomat creato per l’occasione. Gli investigatori si sono abbonati a circa due dozzine di servizi, i cui nomi vengono visualizzati nel rapportoE ho aspettato.

Risultato: dopo poche settimane di abbonamenti, i costi del discutibile asset sono raddoppiati. Quelle provenienti, in particolare, dalla Cina, da Hong Kong o addirittura dalla Lituania. In totale, sono volati quasi $ 1.495.

Naturalmente, questi casi non rappresentano tutti i servizi IPTV. La maggior parte di queste organizzazioni adotta persino un modello di business tradizionale, se il termine può essere applicato a un servizio di hacking. Tuttavia, è davvero un campanello d’allarme.

Vale anche la pena notare che la Digital Citizens Alliance ha intervistato poco più di 2.300 americani per ulteriori ricerche. Del 10% di loro che ha ammesso di essersi già abbonato all’IPTV, il 72% è stato vittima di costi “sorprendenti”. Qualcosa a cui pensare due volte prima di iscriversi a questi servizi illegali.

